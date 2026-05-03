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CORREIO faz série de entrevistas com candidatos à reitoria da Ufba

Eleição deste ano é considerada histórica por adotar, pela primeira vez, o voto direto da comunidade acadêmica

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de maio de 2026 às 08:00

Veja o perfil dos pré-candidatos ao cargo de reitor da Ufba
Candidatos ao cargo de reitor da Ufba na eleição de 2026 Crédito: Reprodução

A partir de segunda-feira (4), o CORREIO inicia uma série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para o quadriênio 2026–2030. Ao longo de quatro dias, serão ouvidas os representantes das chapas inscritas no processo eleitoral, com perguntas sobre gestão, ensino, pesquisa e os principais desafios da universidade.

A eleição deste ano é considerada histórica por adotar, pela primeira vez, o voto direto da comunidade acadêmica, sem a formação de lista tríplice. O modelo segue a Lei nº 15.367/2026, que prevê a nomeação da chapa mais votada pela Presidência da República.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba

Penildon Silva Filho por Paula Froes
João Carlos Salles por Divulgação
Fernando Conceição por Acervo Pessoal
Salete Maria (esquerda)  por Reprodução
1 de 4
Penildon Silva Filho por Paula Froes

Quatro chapas disputam o pleito: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). As entrevistas serão publicadas entre segunda (4) e quinta-feira  (7), seguindo a ordem de divulgação das chapas pela universidade. 

A votação está marcada para os dias 20 e 21 de maio de 2026, com divulgação do resultado prevista para 22 de maio. A série apresenta, ao longo da semana, as propostas e visões de cada chapa para o futuro da Ufba. 

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