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CORREIO faz série de entrevistas com candidatos à reitoria da Ufba

Eleição deste ano é considerada histórica por adotar, pela primeira vez, o voto direto da comunidade acadêmica

Maysa Polcri

Publicado em 3 de maio de 2026 às 08:00

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba na eleição de 2026 Crédito: Reprodução

A partir de segunda-feira (4), o CORREIO inicia uma série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para o quadriênio 2026–2030. Ao longo de quatro dias, serão ouvidas os representantes das chapas inscritas no processo eleitoral, com perguntas sobre gestão, ensino, pesquisa e os principais desafios da universidade.

A eleição deste ano é considerada histórica por adotar, pela primeira vez, o voto direto da comunidade acadêmica, sem a formação de lista tríplice. O modelo segue a Lei nº 15.367/2026, que prevê a nomeação da chapa mais votada pela Presidência da República.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba 1 de 4

Quatro chapas disputam o pleito: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). As entrevistas serão publicadas entre segunda (4) e quinta-feira (7), seguindo a ordem de divulgação das chapas pela universidade.