Cidade baiana registra maior temperatura do Nordeste; veja ranking

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Esther Morais
Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:42
Uma cidade do interior da Bahia registrou a maior temperatura do Nordeste no último sábado (2), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município de Correntina liderou o ranking regional ao atingir 35°C. No cenário nacional, a cidade aparece entre as mais quentes do país no dia, em um levantamento que reúne estações meteorológicas de diversas regiões.
Cidades mais quentes da Bahia
Outras cidades baianas também aparecem na lista, como Barra, com 34,5°C, e Barreiras, que registrou 34,2°C.
No ranking geral do Brasil, os maiores registros foram observados no Centro-Oeste e Norte. Porto Estrela (MT) liderou com 37,2°C, seguido por Palmas (TO), com 36,7°C, e Nova Xavantina (MT), com 35,8°C.
Entre as cidades do Nordeste, além de Correntina, aparece São João do Piauí (PI), com 34,5°C, e Carolina (MA), com 34,7°C.