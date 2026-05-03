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Cidade baiana registra maior temperatura do Nordeste; veja ranking

Município alcançou 35°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:42

Cidade de Correntina vista de cima
Cidade de Correntina vista de cima Crédito: Divulgação

Uma cidade do interior da Bahia registrou a maior temperatura do Nordeste no último sábado (2), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município de Correntina liderou o ranking regional ao atingir 35°C. No cenário nacional, a cidade aparece entre as mais quentes do país no dia, em um levantamento que reúne estações meteorológicas de diversas regiões.

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Outras cidades baianas também aparecem na lista, como Barra, com 34,5°C, e Barreiras, que registrou 34,2°C.

No ranking geral do Brasil, os maiores registros foram observados no Centro-Oeste e Norte. Porto Estrela (MT) liderou com 37,2°C, seguido por Palmas (TO), com 36,7°C, e Nova Xavantina (MT), com 35,8°C.

Entre as cidades do Nordeste, além de Correntina, aparece São João do Piauí (PI), com 34,5°C, e Carolina (MA), com 34,7°C.

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Calor

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