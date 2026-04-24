CONHEÇA

Saiba quem são os pré-candidatos à Reitoria da Ufba na eleição deste ano

Universidade é a primeira instituição federal de ensino superior do país a regulamentar o processo eleitoral

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:00

Veja o perfil dos pré-candidatos ao cargo de reitor da Ufba Crédito: Reprodução

A eleição que vai definir os novos reitor e vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para o quadriênio 2026-2030 será histórica. Será a primeira vez que uma instituição federal de ensino superior escolherá seus representantes de forma direta, sem o modelo da lista de três nomes que estava em vigor anteriormente.

O formato segue a Lei nº 15.367/2026, publicada no Diário Oficial da União em 31 de março, que estabelece que os candidatos da chapa mais votada pela comunidade universitária serão nomeados pela Presidência da República.

Antes da nova lei, o Colégio Eleitoral da universidade escolhia três nomes, enviando-os ao Presidente da República para que ele nomeasse um deles para os cargos de reitor e vice. Nas eleições de 2022, os três mais votados para o cargo de reitor foram Paulo César Miguez de Oliveira (54 votos), Eduardo Luiz Andrade Mota (17) e Olival Freire Jr. (16).

O mais votado, Paulo Miguez, foi nomeado em agosto daquele ano. Em consulta informal à comunidade acadêmica, ele recebeu mais de 10 mil votos. O vice-reitor com mais votos, Penildon Silva Filho, que também recebeu 54 votos, foi nomeado para o cargo.

Quatro anos depois, o processo eleitoral se repete. Apesar das diferenças de formatos, caberá à comunidade acadêmica definir o futuro da sua representação. Um fato já chama atenção: é provável que uma mulher seja eleita vice-reitora da universidade. Isso porque as três principais chapas já anunciadas contam com figuras femininas na posição de vice.

Confira abaixo quais chapas dos pré-candidatos já foram anunciadas. A divulgação oficial dos inscritos acontece na segunda-feira (27).

Penildon Filho e Bárbara Coelho

O atual vice-reitor da instituição, Penildon Silva Filho, é candidato ao cargo de reitor da Ufba na chapa formada também pela professora Bárbara Coelho. O candidato é graduado em Comunicação Social pela Ufba, tendo completado mestrado e doutorado em Educação, ambos também pela universidade.

Eleições na Ufba: antigos aliados vão disputar o cargo de reitor 1 de 7

Fundou a Organização não Governamental Oficina de Cidadania, que dirigiu até 2007. Tem experiência de pesquisa na área de Educação, com ênfase em Administração de Sistemas Educacionais. Foi diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira e secretário de Comunicação do município de Vitória da Conquista. Também foi pró-reitor de graduação da Ufba durante a gestão de João Carlos Salles.

Bárbara Coelho, candidata a vice-reitora, é professora da Ufba, doutora em Educação, pós-doutora em Ciência da Informação e autora do livro Tecnologia e Mediação. Juntos, Penildon e Bárbara formam a chapa Mais Ufba. Durante o anúncio da pré-candidatura, o atual vice-reitor disse que colocar seu nome na disputa foi uma decisão tomada “de forma serena e compartilhada” com membros da comunidade acadêmica interessados em criar um espaço democrático de diálogo.

“Vamos debater e elaborar um projeto de Universidade para nossa instituição em 2026, vinculado a um projeto de Nação e com forte compromisso com a Ciência, a Cultura, as Humanidades e em diálogo com a Sociedade”, disse. Confira aqui as principais propostas dos candidatos.

João Carlos Salles e Jamile Borges

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, João Carlos Salles foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. É membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia, na qual, eleito em 2014, ocupa a cadeira 32. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof) e presidiu a Sociedade Interamericana de Filosofia (SIF).

Ao lado do ex-reitor, compõe a chapa Somos Ufba a docente Jamile Borges. Ela é professora associada da Ufba e coordenadora do Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao). É pós-doutora pela Universidade de Lisboa e possui graduação em Licenciatura em Ciências Sociais pela Ufba.

Durante o anúncio da chapa, João Carlos Salles disse que dois princípios orientam a candidatura: a autonomia da universidade e o aprofundamento da democracia. "Somos Ufba, sim, autônoma e livre, radical e criativa, excelente e inclusiva, que há de combater os setores retrógrados que tentam sufocar nossa força e nossas utopias”, disse o candidato. Confira aqui as principais propostas dos candidatos.

Fernando Conceição e Célia Sacramento

O candidato Fernando Conceição é doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP), possui graduação em Comunicação/Jornalismo pela Ufba. Tem pós-doutorado, com bolsa da Capes, na Freie Universität Berlin/Lateinamerika-Institut. Fundou o Movimento Pelas Reparações dos Afro-Descendentes, abrindo a discussão de políticas de ação afirmativa como cotas nas universidades brasileiras.

Também é biógrafo autorizado do intelectual e geógrafo Milton Santos. Fernando Conceição também foi candidato ao cargo de reitor em 2022. Assim como ele, a professora Célia Sacramento, candidata à vice na chapa, tentou se eleger naquele ano. Vale ressaltar que as eleições não eram diretas. Eles não obtiveram votos suficientes para compor a lista tríplice.