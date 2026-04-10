Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor e diretor da Ufba brigam dentro de universidade e caso vai parar na delegacia

Em nota, Ufba lamenta o ocorrido nesta sexta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:10

Briga aconteceu dentro da Faculdade de Economia da Ufba
Briga aconteceu dentro da Faculdade de Economia da Ufba Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma briga envolvendo agressões físicas entre um professor e o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, foi registrada na manhã desta sexta-feira (10). Os docentes estavam dentro da faculdade, no bairro Dois de Julho, quando tiveram a discussão.

A briga teria tido início por conta de desentendimentos sobre uma reforma que acontece dentro da sala da Faculdade de Economia. Uma outra docente, que é esposa do professor, também estaria envolvida na discussão. Os professores foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência. 

Procurada, a Ufba informou que tomou conhecimento dos fatos e lamentou o ocorrido. "A instituição entende que divergências devem ser resolvidas pelo diálogo, pelos processos administrativos disponíveis e não pela violência. A Ouvidoria da Ufba já está em contato com os envolvidos", disse. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou o registro da ocorrência na Delegacia dos Barris como lesão corporal envolvendo três professores. "Oitivas são realizadas para o devido esclarecimento do caso", diz, em nota. 

A Faculdade de Economia é vizinha da sede da Polícia Civil da Bahia, em frente à Praça da Piedade. 

Mais recentes

Imagem - Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia

Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia
Imagem - Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada

Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada