Professor e diretor da Ufba brigam dentro de universidade e caso vai parar na delegacia

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Maysa Polcri
Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:10
Uma briga envolvendo agressões físicas entre um professor e o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, foi registrada na manhã desta sexta-feira (10). Os docentes estavam dentro da faculdade, no bairro Dois de Julho, quando tiveram a discussão.
A briga teria tido início por conta de desentendimentos sobre uma reforma que acontece dentro da sala da Faculdade de Economia. Uma outra docente, que é esposa do professor, também estaria envolvida na discussão. Os professores foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência.
Procurada, a Ufba informou que tomou conhecimento dos fatos e lamentou o ocorrido. "A instituição entende que divergências devem ser resolvidas pelo diálogo, pelos processos administrativos disponíveis e não pela violência. A Ouvidoria da Ufba já está em contato com os envolvidos", disse.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou o registro da ocorrência na Delegacia dos Barris como lesão corporal envolvendo três professores. "Oitivas são realizadas para o devido esclarecimento do caso", diz, em nota.
A Faculdade de Economia é vizinha da sede da Polícia Civil da Bahia, em frente à Praça da Piedade.