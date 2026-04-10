SALVADOR

Professor e diretor da Ufba brigam dentro de universidade e caso vai parar na delegacia

Em nota, Ufba lamenta o ocorrido nesta sexta-feira (10)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:10

Briga aconteceu dentro da Faculdade de Economia da Ufba Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma briga envolvendo agressões físicas entre um professor e o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, foi registrada na manhã desta sexta-feira (10). Os docentes estavam dentro da faculdade, no bairro Dois de Julho, quando tiveram a discussão.

A briga teria tido início por conta de desentendimentos sobre uma reforma que acontece dentro da sala da Faculdade de Economia. Uma outra docente, que é esposa do professor, também estaria envolvida na discussão. Os professores foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

Procurada, a Ufba informou que tomou conhecimento dos fatos e lamentou o ocorrido. "A instituição entende que divergências devem ser resolvidas pelo diálogo, pelos processos administrativos disponíveis e não pela violência. A Ouvidoria da Ufba já está em contato com os envolvidos", disse.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou o registro da ocorrência na Delegacia dos Barris como lesão corporal envolvendo três professores. "Oitivas são realizadas para o devido esclarecimento do caso", diz, em nota.