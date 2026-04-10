SALVADOR

Parque da Cidade terá exames e emissão de documentos de graça neste sábado (11)

Nova edição do projeto 'Prefeitura-Bairro vai até você' acontece na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:41

Evento gratuito acontece neste sábado (11) Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O Parque da Cidade, em Salvador, recebe mais uma edição do programa “Prefeitura-Bairro Vai Até Você” neste sábado (11). A ação vai oferecer serviços jurídicos e de saúde gratuitos entre às 9h e 15h. A distribuição de senhas será feita por ordem de chegada.

O evento é uma realização da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB), em parceria com o Exército Brasileiro. A iniciativa chega à sua 5ª edição consolidada como uma grande ação de cidadania, que já ultrapassa a marca de 8 mil atendimentos desde o seu início.

Ao longo do dia, a população terá acesso a atendimentos médicos em diversas especialidades, exames, vacinação, serviços odontológicos, aferição de pressão arterial e testes rápidos. Também estarão disponíveis serviços sociais, como atualização do Cadastro Único, orientações sobre programas sociais, assistência técnica, ouvidoria e apoio ao empreendedor.

Na área de cidadania e direitos, serão ofertados serviços como emissão de documentos, orientações jurídicas, atendimento ao consumidor e regularização de pendências. A iniciativa também contará com campanhas educativas voltadas à saúde e ao bem-estar, com foco na prevenção de doenças, promoção da saúde mental e enfrentamento a temas sociais importantes.