CRIME

Homem que matou irmã trans a facadas volta a ser preso na Bahia

Crime aconteceu no município de Barra, no oeste do estado, em 27 de março

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:30

Vítima era conhecida na cidade como Estrelinha Crédito: Reprodução

O homem identificado como Amarildo Ramos de Souza, de 33 anos, voltou a ser preso na Bahia, na quinta-feira (9). Dessa vez, a prisão foi por conta do envolvimento na morte da irmã, uma mulher trans, na cidade de Barra. O crime foi registrado na noite de 27 de março, quando o homem assassinou a vítima com golpes de faca em um bar localizado no bairro Santa Clara.

Amarildo Ramos já havia sido preso no último dia 31, mas, segundo a Polícia Civil, a prisão não teve relação com a morte da irmã, conhecida como Estrelinha, de 28 anos. Ele acumula passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira' 1 de 4

De acordo com as investigações da Delegacia Territorial de Barra, a vítima foi atingida por golpe de arma branca na região do tórax, em um estabelecimento comercial. Ela chegou a ser socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Ana Mariani, mas não resistiu aos ferimentos.

As apurações apontam que o investigado, irmão da vítima, teria se envolvido em uma discussão no local e, após deixar o bar, retornou portando facas, ocasião em que desferiu o golpe. O crime ocorreu na presença de diversas pessoas que estavam no local.