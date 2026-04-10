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Homem que matou irmã trans a facadas volta a ser preso na Bahia

Crime aconteceu no município de Barra, no oeste do estado, em 27 de março

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:30

Vítima foi identificada como Estrelinha
Vítima era conhecida na cidade como Estrelinha Crédito: Reprodução

O homem identificado como Amarildo Ramos de Souza, de 33 anos, voltou a ser preso na Bahia, na quinta-feira (9). Dessa vez, a prisão foi por conta do envolvimento na morte da irmã, uma mulher trans, na cidade de Barra. O crime foi registrado na noite de 27 de março, quando o homem assassinou a vítima com golpes de faca em um bar localizado no bairro Santa Clara.

Amarildo Ramos já havia sido preso no último dia 31, mas, segundo a Polícia Civil, a prisão não teve relação com a morte da irmã, conhecida como Estrelinha, de 28 anos. Ele acumula passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. 

Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira'

Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira' por Reprodução
Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira' por Reprodução
Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira' por Reprodução
Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira' por Reprodução
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Estrelinha foi esfaqueada pelo próprio irmão com uma faca tipo 'peixeira' por Reprodução

De acordo com as investigações da Delegacia Territorial de Barra, a vítima foi atingida por golpe de arma branca na região do tórax, em um estabelecimento comercial. Ela chegou a ser socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Ana Mariani, mas não resistiu aos ferimentos.

As apurações apontam que o investigado, irmão da vítima, teria se envolvido em uma discussão no local e, após deixar o bar, retornou portando facas, ocasião em que desferiu o golpe. O crime ocorreu na presença de diversas pessoas que estavam no local.

O investigado foi localizado e preso por equipes da Delegacia Territorial do município, permanecendo custodiado à disposição da Justiça. 

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