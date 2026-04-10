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São João, Copa e Cruz das Almas: Cidade baiana divulga grade de atrações para a festa junina 2026

Com um repertório vasto e o tema da Seleção Brasileira, Cruz terá grandes artistas como João Gomes, Santanna, Ana Castela e muito mais

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:33

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 Crédito: Divulgação

Se São João já é bom, imagine em ano de Copa do Mundo. Uma das cidades mais tradicionais nos festejos juninos, Cruz das Almas divulgou sua seleção de atrações rumo ao hexa, com muito forró, licor e torcida pelo Brasil no Mundial. “Se depender de nossa seleção no palco, o hexa vem. Teremos atrações e eventos especiais neste ano de copa em toda cidade”, disse o prefeito, Ednaldo Ribeiro. Em evento realizado em Salvador, o município divulgou oficialmente sua grade de atrações, com artistas de peso divididos entre os dias 20 e 24 de junho.

O evento aposta em uma grade robusta, reunindo nomes de peso da música nacional e consolidando a festa como uma das mais aguardadas do país. No circuito principal, batizado de Luiz Gonzaga e localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Coplan, o público poderá acompanhar apresentações de artistas como Ana Castela, Bell Marques, Nattan, João Gomes, Dorgival Dantas, Gustavo Mioto e a tradicional banda Mastruz com Leite.

A diversidade de estilos é uma das marcas do São João de Cruz. Como uma escalação da Seleção Brasileira, o estilo de jogar se diversifica, mas sempre o forró como capitão do time. Mas também terão representantes do sertanejo, do arrocha, entre outros. A programação contempla diferentes públicos, mantendo viva a essência nordestina enquanto dialoga com tendências contemporâneas. Também integram a grade nomes como Calcinha Preta, Pablo, Mestrinho e Rey Vaqueiro.

Embora o circuito principal comece no dia 20, a abertura oficial da festa acontece um dia antes, em 19 de junho, com atividades nos circuitos alternativos. O Oton Silva, na Praça Senador Temístocles, mantém a tradição com apresentações culturais, artistas locais e uma cenografia que se tornou atração à parte. Já o circuito Murilo Sena, na Rua da Estação, segue como ponto de encontro da juventude, com programação voltada para um público mais animado e diverso. As atrações desses espaços ainda serão divulgadas, além de outras atividades, principalmente durante os jogos do Brasil.

Para o prefeito Ednaldo Ribeiro, o anúncio da grade reforça o compromisso da gestão em ampliar a estrutura e o alcance do evento. “Estamos preparando um São João grandioso, com uma organização pensada para receber bem quem vem viver essa experiência em Cruz das Almas. É uma festa que movimenta a cidade, valoriza a nossa cultura e fortalece a economia local”, afirmou.

Com atividades durante o dia e a noite, distribuídas em diferentes pontos da cidade, o São João de Cruz das Almas aposta em uma experiência completa, que vai além dos shows e envolve tradição, gastronomia, cultura popular e hospitalidade. A expectativa é de mais uma edição com forte impacto econômico e turístico, consolidando o município como destino certo para quem quer viver intensamente o período junino, principalmente para o público da capital, já que a distância é um convite para o bate-volta.

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
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Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação

SERVIÇO

Quando: de 20 a 24 de junho

Onde: Circuito Luiz Gonzaga – Avenida Getúlio Vargas, bairro Coplan

Programação

20/06 – Sábado

Bell Marques, Rey Vaqueiro, Mestrinho e Jefinho Dias

21/06 – Domingo

Ana Castela, Calcinha Preta, Fulô de Mandacaru, Michele Andrade e Sarapatel com Pimenta

22/06 – Segunda

Nattan, Santanna, Breno Ferreira e Acarajé com Camarão

23/06 – Terça

João Gomes, Toque Dez, Kátia e Aduíllio, Chambinho do Acordeon e Rasga Tanga

24/06 – Quarta

Pablo, Gustavo Mioto, Dorgival Dantas, Mastruz com Leite e Filipe Ramos

Tags:

são João Cruz das Almas

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