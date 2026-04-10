HAJA LICOR

São João, Copa e Cruz das Almas: Cidade baiana divulga grade de atrações para a festa junina 2026

Com um repertório vasto e o tema da Seleção Brasileira, Cruz terá grandes artistas como João Gomes, Santanna, Ana Castela e muito mais

Moyses Suzart

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:33

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 Crédito: Divulgação

Se São João já é bom, imagine em ano de Copa do Mundo. Uma das cidades mais tradicionais nos festejos juninos, Cruz das Almas divulgou sua seleção de atrações rumo ao hexa, com muito forró, licor e torcida pelo Brasil no Mundial. “Se depender de nossa seleção no palco, o hexa vem. Teremos atrações e eventos especiais neste ano de copa em toda cidade”, disse o prefeito, Ednaldo Ribeiro. Em evento realizado em Salvador, o município divulgou oficialmente sua grade de atrações, com artistas de peso divididos entre os dias 20 e 24 de junho.

O evento aposta em uma grade robusta, reunindo nomes de peso da música nacional e consolidando a festa como uma das mais aguardadas do país. No circuito principal, batizado de Luiz Gonzaga e localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Coplan, o público poderá acompanhar apresentações de artistas como Ana Castela, Bell Marques, Nattan, João Gomes, Dorgival Dantas, Gustavo Mioto e a tradicional banda Mastruz com Leite.

A diversidade de estilos é uma das marcas do São João de Cruz. Como uma escalação da Seleção Brasileira, o estilo de jogar se diversifica, mas sempre o forró como capitão do time. Mas também terão representantes do sertanejo, do arrocha, entre outros. A programação contempla diferentes públicos, mantendo viva a essência nordestina enquanto dialoga com tendências contemporâneas. Também integram a grade nomes como Calcinha Preta, Pablo, Mestrinho e Rey Vaqueiro.

Embora o circuito principal comece no dia 20, a abertura oficial da festa acontece um dia antes, em 19 de junho, com atividades nos circuitos alternativos. O Oton Silva, na Praça Senador Temístocles, mantém a tradição com apresentações culturais, artistas locais e uma cenografia que se tornou atração à parte. Já o circuito Murilo Sena, na Rua da Estação, segue como ponto de encontro da juventude, com programação voltada para um público mais animado e diverso. As atrações desses espaços ainda serão divulgadas, além de outras atividades, principalmente durante os jogos do Brasil.

Para o prefeito Ednaldo Ribeiro, o anúncio da grade reforça o compromisso da gestão em ampliar a estrutura e o alcance do evento. “Estamos preparando um São João grandioso, com uma organização pensada para receber bem quem vem viver essa experiência em Cruz das Almas. É uma festa que movimenta a cidade, valoriza a nossa cultura e fortalece a economia local”, afirmou.

Com atividades durante o dia e a noite, distribuídas em diferentes pontos da cidade, o São João de Cruz das Almas aposta em uma experiência completa, que vai além dos shows e envolve tradição, gastronomia, cultura popular e hospitalidade. A expectativa é de mais uma edição com forte impacto econômico e turístico, consolidando o município como destino certo para quem quer viver intensamente o período junino, principalmente para o público da capital, já que a distância é um convite para o bate-volta.

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 1 de 4

SERVIÇO

Quando: de 20 a 24 de junho

Onde: Circuito Luiz Gonzaga – Avenida Getúlio Vargas, bairro Coplan

Programação

20/06 – Sábado

Bell Marques, Rey Vaqueiro, Mestrinho e Jefinho Dias

21/06 – Domingo

Ana Castela, Calcinha Preta, Fulô de Mandacaru, Michele Andrade e Sarapatel com Pimenta

22/06 – Segunda

Nattan, Santanna, Breno Ferreira e Acarajé com Camarão

23/06 – Terça

João Gomes, Toque Dez, Kátia e Aduíllio, Chambinho do Acordeon e Rasga Tanga

24/06 – Quarta