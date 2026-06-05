OPERAÇÃO PROTETOR DO BIOMA

Mais de 20 aves silvestres são encontradas em fábrica clandestina de armas na Bahia

Polícia resgatou os animais e apreendeu armas em Gongogi, mas ninguém foi preso

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:42

Polícia resgatou os animais e apreendeu armas em Gongogi, mas ninguém foi preso Crédito: Reprodução

Vinte e uma aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro ilegal na zona rural do município de Gongogi, no sul da Bahia. O animais foram encontrados nesta quinta-feira (4), durante a Operação "Protetor do Bioma".

A primeira ação ocorreu pela manhã, no distrito de Tapirama, após denúncias de moradores sobre um homem que estaria mantendo aves silvestres em cativeiro e fabricando armas artesanais. Durante a fiscalização em um galpão da localidade, os policiais constataram a criação irregular dos animais.

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Segundo a PM, um homem que estava no imóvel fugiu pelos fundos da propriedade ao perceber a chegada da guarnição e não foi localizado.

Durante a vistoria, foram apreendidas nove armas de fogo artesanais, além de materiais utilizados na fabricação dos armamentos. Os agentes também resgataram 21 aves silvestres que eram mantidas ilegalmente no local.

Já no período da tarde, durante patrulhamento na estrada que liga Ipiaú ao distrito de Tapirama, no sentido de Itagibá, os policiais avistaram um motociclista em atitude considerada suspeita. Ao notar a presença da guarnição, o homem fugiu e descartou objetos durante a tentativa de escapar.

Após buscas na região, os militares encontraram uma espingarda calibre .32 abandonada às margens da estrada. O suspeito não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, os fatos podem configurar crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais e no Estatuto do Desarmamento.