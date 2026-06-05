CRIME

Mulher é presa após exigir R$ 100 mil de vítima que buscava ajuda psicológica na Bahia

Suspeita foi presa após marcar encontro com a vítima para entrega do dinheiro en Pindobaçu, no norte da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:02

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante suspeita de participar de um esquema de extorsão contra uma vítima de 42 anos em Pindobaçu, no norte da Bahia. Segundo as investigações, a pessoa vinha sofrendo ameaças após se recusar a realizar novas transferências financeiras para um grupo com quem mantinha contato pela internet.

De acordo com a apuração, a vítima buscava tratamento psicológico e passou a interagir com pessoas por meio das redes sociais. Inicialmente, eram solicitadas contribuições financeiras. Com o tempo, porém, as exigências aumentaram.

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Ainda segundo as investigações, a vítima passou a receber ameaças e foi pressionada a transferir R$ 100 mil. O grupo teria definido uma data para receber o valor.

No dia marcado, a suspeita compareceu ao local combinado para receber o dinheiro. Ela foi abordada e presa antes que a entrega fosse concluída.

Com a mulher, foi apreendido um celular, que será submetido à perícia para auxiliar na identificação de possíveis envolvidos no esquema.