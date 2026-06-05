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Mulher é presa após exigir R$ 100 mil de vítima que buscava ajuda psicológica na Bahia

Suspeita foi presa após marcar encontro com a vítima para entrega do dinheiro en Pindobaçu, no norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:02

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante suspeita de participar de um esquema de extorsão contra uma vítima de 42 anos em Pindobaçu, no norte da Bahia. Segundo as investigações, a pessoa vinha sofrendo ameaças após se recusar a realizar novas transferências financeiras para um grupo com quem mantinha contato pela internet.

De acordo com a apuração, a vítima buscava tratamento psicológico e passou a interagir com pessoas por meio das redes sociais. Inicialmente, eram solicitadas contribuições financeiras. Com o tempo, porém, as exigências aumentaram.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
1 de 9
1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Ainda segundo as investigações, a vítima passou a receber ameaças e foi pressionada a transferir R$ 100 mil. O grupo teria definido uma data para receber o valor.

No dia marcado, a suspeita compareceu ao local combinado para receber o dinheiro. Ela foi abordada e presa antes que a entrega fosse concluída.

Com a mulher, foi apreendido um celular, que será submetido à perícia para auxiliar na identificação de possíveis envolvidos no esquema.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

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