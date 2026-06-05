Mulher é presa após exigir R$ 100 mil de vítima que buscava ajuda psicológica na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:02
Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante suspeita de participar de um esquema de extorsão contra uma vítima de 42 anos em Pindobaçu, no norte da Bahia. Segundo as investigações, a pessoa vinha sofrendo ameaças após se recusar a realizar novas transferências financeiras para um grupo com quem mantinha contato pela internet.
De acordo com a apuração, a vítima buscava tratamento psicológico e passou a interagir com pessoas por meio das redes sociais. Inicialmente, eram solicitadas contribuições financeiras. Com o tempo, porém, as exigências aumentaram.
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Ainda segundo as investigações, a vítima passou a receber ameaças e foi pressionada a transferir R$ 100 mil. O grupo teria definido uma data para receber o valor.
No dia marcado, a suspeita compareceu ao local combinado para receber o dinheiro. Ela foi abordada e presa antes que a entrega fosse concluída.
Com a mulher, foi apreendido um celular, que será submetido à perícia para auxiliar na identificação de possíveis envolvidos no esquema.
A suspeita foi encaminhada para a delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.