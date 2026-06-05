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Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado; veja quais são

Medida foi tomada após identificação de irregularidades nos produtos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:07

Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado
Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da comercialização de dois produtos cosméticos e um saneante após identificar irregularidades. A medida foi publicada na terça-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Um dos produtos afetados é a mini escova dental Colgate Max Fresh Wisp, de origem desconhecida. Segundo a Anvisa, o item deve ser apreendido e está proibido de ser comercializado, fabricado, distribuído, divulgado ou utilizado.

Veja quais produtos foram proibidos pela Anvisa

Perfume Sócio Rico, fabricado pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda por Reprodução
Mini escova dental Colgate Max Fresh Wisp, de origem desconhecida por Reprodução
Percarbonato de Sódio 99,9%, da empresa ANS Indústria Ltda por Reprodução
Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado por Reprodução
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Perfume Sócio Rico, fabricado pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda por Reprodução

Outro produto alvo da medida é o perfume Sócio Rico, fabricado pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 64.285.835/0001-18), que também teve a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso proibidos.

Já o alvejante Percarbonato de Sódio 99,9%, da empresa ANS Indústria Ltda (CNPJ: 47.567.407/0001-69), teve a venda, distribuição, fabricação, divulgação e utilização suspensas. Além disso, a Anvisa determinou a apreensão do produto.

De acordo com a agência, todos os itens eram fabricados e comercializados sem registro e por empresas sem autorização de funcionamento.

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