SAÚDE

Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado; veja quais são

Medida foi tomada após identificação de irregularidades nos produtos

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:07

Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da comercialização de dois produtos cosméticos e um saneante após identificar irregularidades. A medida foi publicada na terça-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Um dos produtos afetados é a mini escova dental Colgate Max Fresh Wisp, de origem desconhecida. Segundo a Anvisa, o item deve ser apreendido e está proibido de ser comercializado, fabricado, distribuído, divulgado ou utilizado.

Veja quais produtos foram proibidos pela Anvisa 1 de 4

Outro produto alvo da medida é o perfume Sócio Rico, fabricado pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 64.285.835/0001-18), que também teve a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso proibidos.

Já o alvejante Percarbonato de Sódio 99,9%, da empresa ANS Indústria Ltda (CNPJ: 47.567.407/0001-69), teve a venda, distribuição, fabricação, divulgação e utilização suspensas. Além disso, a Anvisa determinou a apreensão do produto.