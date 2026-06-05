Anvisa proíbe perfume e mini escova dental de marca popular no mercado; veja quais são

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:07
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da comercialização de dois produtos cosméticos e um saneante após identificar irregularidades. A medida foi publicada na terça-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).
Um dos produtos afetados é a mini escova dental Colgate Max Fresh Wisp, de origem desconhecida. Segundo a Anvisa, o item deve ser apreendido e está proibido de ser comercializado, fabricado, distribuído, divulgado ou utilizado.
Veja quais produtos foram proibidos pela Anvisa
Outro produto alvo da medida é o perfume Sócio Rico, fabricado pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 64.285.835/0001-18), que também teve a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso proibidos.
Já o alvejante Percarbonato de Sódio 99,9%, da empresa ANS Indústria Ltda (CNPJ: 47.567.407/0001-69), teve a venda, distribuição, fabricação, divulgação e utilização suspensas. Além disso, a Anvisa determinou a apreensão do produto.
De acordo com a agência, todos os itens eram fabricados e comercializados sem registro e por empresas sem autorização de funcionamento.