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Colisão entre carro e moto na BR-324 deixa uma pessoa ferida

Veículos colidiram na tarde desta sexta-feira (5) em Riachão do Jacuípe

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:21

Colisão entre carro e moto na BR-324 deixa uma pessoa ferida
Colisão entre carro e moto na BR-324 deixa uma pessoa ferida Crédito: Reprodução/ Brigada Anjos Jacuipenses

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro na BR-324, em frente ao Terminal Rodoviário de Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (5).

A vítima, um homem, foi encontrado no local do acidente por equipes da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses com baixos níveis de consciência, desorientação e períodos de inconsciência. Ele também apresentava múltiplas escoriações pelo corpo provocadas pelo impacto da colisão.

A equipe realizou os primeiros socorros, incluindo avaliação primária, estabilização da vítima e demais procedimentos de atendimento pré-hospitalar necessários para a preservação das funções vitais.

BRs com mais acidentes de motocicletas na Bahia

BR-324 por Marina Silva/CORREIO
BR-116 por Reprodução/PRF
BR-101 na Bahia por Divulgação/DNIT
BR-324 - Trecho em Salvador aparece entre os pontos com mais acidentes por Divulgação/ViaBahia
 BR-116 em Vitória da Conquista também registra muitos acidentes  por Reprodução/TV Bahia
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BR-324 por Marina Silva/CORREIO

Devido à gravidade do quadro clínico e à suspeita de comprometimento neurológico em decorrência do trauma, foi solicitado o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por dar continuidade ao atendimento especializado.

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As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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