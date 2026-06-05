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Funcionário de batalhão é preso por mandar fotos de PMs para facções criminosas em Salvador

Terceirizado atuava na sede da Rondesp Atlântico, no bairro Costa Azul

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:15

Sede da Rondesp Atlântico, no Costa Azul
Sede da Rondesp Atlântico, no Costa Azul Crédito: Google Street View

Um homem foi detido nesta quinta-feira (4) após ser flagrado fotografando policiais da Rondas Especiais Atlântico (Rondesp Atlântico). Segundo a Polícia Militar, as imagens eram compartilhadas com integrantes de facções criminosas que atuam em Salvador. 

O suspeito, de 29 anos, cuja identidade não foi divulgada, trabalhava como funcionário terceirizado e prestava serviços de manutenção na sede do Batalhão de Policiamento Tático (BPT-Atlântico), localizada no bairro Costa Azul.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

De acordo com a corporação, ele foi flagrado fotografando policiais e compartilhando as imagens em grupos de redes sociais ligados a integrantes de organizações criminosas.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento, para a adoção das medidas cabíveis. 

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Os envolvidos foram ouvidos, e o caso será investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

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