CAPITAL BAIANA

Funcionário de batalhão é preso por mandar fotos de PMs para facções criminosas em Salvador

Terceirizado atuava na sede da Rondesp Atlântico, no bairro Costa Azul

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:15

Sede da Rondesp Atlântico, no Costa Azul Crédito: Google Street View

Um homem foi detido nesta quinta-feira (4) após ser flagrado fotografando policiais da Rondas Especiais Atlântico (Rondesp Atlântico). Segundo a Polícia Militar, as imagens eram compartilhadas com integrantes de facções criminosas que atuam em Salvador.

O suspeito, de 29 anos, cuja identidade não foi divulgada, trabalhava como funcionário terceirizado e prestava serviços de manutenção na sede do Batalhão de Policiamento Tático (BPT-Atlântico), localizada no bairro Costa Azul.

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De acordo com a corporação, ele foi flagrado fotografando policiais e compartilhando as imagens em grupos de redes sociais ligados a integrantes de organizações criminosas.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento, para a adoção das medidas cabíveis.