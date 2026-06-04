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Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão

Vítima é Célia Mendonça Rezende

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:46

Morre uma das vítimas da colisão frontal entre van e carro que deixou 16 feridos na BR-242
Morre uma das vítimas da colisão frontal entre van e carro que deixou 16 feridos na BR-242 Crédito: Reprodução

Morreu uma das 16 vítimas feridas na colisão frontal entre uma van e um carro de passeio na BR-242, em Itaberaba, na Chapada Diamantina. O acidente aconteceu na tarde da última terça-feira (2).

A vítima é Célia Mendonça Rezende. Ela estava na van que transportava pacientes de Iraquara para a Policlínica de Itaberaba.

Prefeitura lamentou a morte da Célia
Prefeitura lamentou a morte da Célia Crédito: Reprodução

"A Prefeitura de Iraquara, por meio da Secretaria de Saúde, lamenta profundamente e, neste momento de imensa dor, se solidariza com todos os seus familiares, amigos e toda a comunidade que sofre essa perda", comunicou a gestão municipal.

O veículo bateu de frente com o carro de passeio por volta das 16h, no km 232 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o impacto, a pista precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos envolvidos.

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Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

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A rodovia foi liberada às 18h06, após a conclusão dos trabalhos de atendimento e retirada dos veículos.

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