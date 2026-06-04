Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de junho de 2026 às 22:13
Os corpos dos dois servidores públicos da Prefeitura de Aratuípe, no Baixo Sul da Bahia, encontrados carbonizados, devem ser velados nesta sexta-feira (5), após a liberação. As vítimas foram encontradas no último sábado (30).
As vítimas são o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe, Valmir da Palma, e o técnico agrícola Emerson da Silva Telles Júnior.
Corpos carbonizados são encontrados em veículo usado por secretário e técnico agrícola desaparecidos no Recôncavo
Eles serão velados na Quadra Poliesportiva, localizada em frente à prefeitura. O sepultamento está previsto para as 17h.
"Neste momento de profunda dor e consternação, renovamos nossa solidariedade aos familiares e amigos", lamentou a gestão municipal.
Os servidores desapareceram na tarde da última sexta-feira (29). No sábado, um carro foi encontrado às margens da BA-001, em uma localidade conhecida como Campo do Boi, no município de Nazaré, no Recôncavo. A Polícia Militar confirmou que se trata do mesmo veículo utilizado pelos servidores.
Em nota, a Prefeitura de Aratuípe informou que acompanha o caso junto às autoridades. "Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais à medida que forem confirmadas pelas autoridades responsáveis", diz trecho do comunicado.
O caso é investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).