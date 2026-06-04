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Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia

Vítimas foram encontradas dentro de um carro em uma localidade conhecida como Campo do Boi, no município de Nazaré

  • M
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 22:13

Valmir da Palma e Emerson da Silva Telles Júnior
Valmir da Palma e Emerson da Silva Telles Júnior Crédito: Reprodução

Os corpos dos dois servidores públicos da Prefeitura de Aratuípe, no Baixo Sul da Bahia, encontrados carbonizados, devem ser velados nesta sexta-feira (5), após a liberação. As vítimas foram encontradas no último sábado (30).

As vítimas são o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe, Valmir da Palma, e o técnico agrícola Emerson da Silva Telles Júnior.

Corpos carbonizados são encontrados em veículo usado por secretário e técnico agrícola desaparecidos no Recôncavo

Valmir da Palma por Reprodução
Emerson da Silva Telles Júnior por Reprodução
Corpos carbonizados são encontrados em veículo usado por secretário e técnico agrícola desaparecidos no Recôncavo por Reprodução
Corpos carbonizados são encontrados em veículo usado por secretário e técnico agrícola desaparecidos no Recôncavo por Reprodução
Comunicado da Prefeitura de Aratuípe por Reprodução
Valmir da Palma e Emerson da Silva Telles Júnior por Reprodução
Carro é o mesmo veículo utilizado pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe, Valmir da Palma, e pelo técnico agrícola Emerson por Reprodução/Redes sociais
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Valmir da Palma por Reprodução

Eles serão velados na Quadra Poliesportiva, localizada em frente à prefeitura. O sepultamento está previsto para as 17h.

"Neste momento de profunda dor e consternação, renovamos nossa solidariedade aos familiares e amigos", lamentou a gestão municipal.

Os servidores desapareceram na tarde da última sexta-feira (29). No sábado, um carro foi encontrado às margens da BA-001, em uma localidade conhecida como Campo do Boi, no município de Nazaré, no Recôncavo. A Polícia Militar confirmou que se trata do mesmo veículo utilizado pelos servidores.

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Em nota, a Prefeitura de Aratuípe informou que acompanha o caso junto às autoridades. "Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais à medida que forem confirmadas pelas autoridades responsáveis", diz trecho do comunicado.

O caso é investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

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