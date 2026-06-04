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Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador

Capital baiana está sob atuação de frente fria e influência de um cavado atmosférico

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:13

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O tempo em Salvador permanece instável nesta quinta-feira (4), por conta da chegada de uma frente fria e da influência de um cavado atmosférico. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) é que as chuvas durem até o final desta sexta-feira (5).



"As condições favorecerão a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas ao longo do dia. É fundamental acompanhar, ao longo do dia, as atualizações da previsão do tempo divulgadas pela Codesal", explicou o diretor Adriano Silveira.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

As condições, segundo o órgão, exigem atenção redobrada da população, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.

Para esta sexta-feira, a previsão da Codesal indica 90% de chance de chuva, com ventos chegando a 44 km/h, o que corresponde à intensidade considerada "muito forte". As temperaturas devem variar entre 21°C e 27°C.

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura 1 de 37

Apesar disso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (4) para ventos fortes, com intensidade que pode chegar a até 60 km/h, para a faixa litorânea do estado da Bahia, entre Porto Seguro e Salvador. O aviso é válido entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (5).