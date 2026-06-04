Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador

Capital baiana está sob atuação de frente fria e influência de um cavado atmosférico

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:13

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O tempo em Salvador permanece instável nesta quinta-feira (4), por conta da chegada de uma frente fria e da influência de um cavado atmosférico. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) é que as chuvas durem até o final desta sexta-feira (5).

"As condições favorecerão a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas ao longo do dia. É fundamental acompanhar, ao longo do dia, as atualizações da previsão do tempo divulgadas pela Codesal", explicou o diretor Adriano Silveira.

Fortes chuvas em Salvador

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 18
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

As condições, segundo o órgão, exigem atenção redobrada da população, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.

Para esta sexta-feira, a previsão da Codesal indica 90% de chance de chuva, com ventos chegando a 44 km/h, o que corresponde à intensidade considerada "muito forte". As temperaturas devem variar entre 21°C e 27°C.

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
1 de 37
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução

Apesar disso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (4) para ventos fortes, com intensidade que pode chegar a até 60 km/h, para a faixa litorânea do estado da Bahia, entre Porto Seguro e Salvador. O aviso é válido entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (5).

"Em qualquer situação de risco, acione a Defesa Civil pelo 199 e cadastre seu CEP via SMS no 40199", orientou.

Mais recentes

Imagem - Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia

Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia
Imagem - Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão

Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão
Imagem - Marinha faz alerta para ventos intensos de até 60 km/h em Salvador

Marinha faz alerta para ventos intensos de até 60 km/h em Salvador