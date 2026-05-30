POLÍCIA

Corpos carbonizados são encontrados em veículo usado por secretário e técnico agrícola desaparecidos no Recôncavo

Dupla está desaparecida desde a tarde de sexta-feira (29)

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:28

Carro é o mesmo veículo utilizado pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe, Valmir da Palma, e pelo técnico agrícola Emerson Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em uma localidade conhecida como Campo do Boi, no município de Nazaré, no Recôncavo da Bahia, neste sábado (30). O veículo estava às margens da BA-001.

De acordo com a Polícia Militar, o carro é o mesmo utilizado pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe, Valmir da Palma, e pelo técnico agrícola Emerson. Os dois estão desaparecidos desde a tarde de sexta-feira (29).

Corpos carbonizados são encontrados em veículo usado por secretário e técnico agrícola desaparecidos no Recôncavo 1 de 5

Em nota, a Prefeitura de Aratuípe informou que acompanha o caso junto às autoridades. "Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais à medida que forem confirmadas pelas autoridades responsáveis", diz trecho do comunicado.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Santo Antônio de Jesus.

Nota da prefeitura

"A Prefeitura Municipal de Aratuípe informa que, após o desaparecimento do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Valmir da Palma, e do técnico agrícola Emerson, na tarde de ontem (29), familiares acionaram as autoridades competentes, que iniciaram as buscas.

Na manhã deste sábado (30), o veículo utilizado pelos servidores foi localizado incendiado na zona rural de Nazaré, nas imediações da localidade conhecida como Campo do Boi.

A Polícia Civil e a Polícia Técnica realizaram os procedimentos necessários no local e seguem conduzindo as investigações para esclarecimento dos fatos.