Considerada invasiva, saiba  os três momentos em que a colonoscopia se torna uma aliada decisiva da saúde

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Perla Ribeiro
Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:00
Algumas das principais doenças do aparelho digestivo têm avançado no país. O câncer colorretal, por exemplo, passou de 45 mil novos casos por ano, entre 2023 e 2025, para 53 mil no triênio seguinte.Já os pólipos intestinais, que podem evoluir para tumores, afetam até 20% da população. E as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, aumentaram cerca de 15% em nove anos.
Apesar de sua evolução, o câncer colorretal pode ser detectado precocemente, antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas, por meio da colonoscopia. “O exame tem se consolidado como uma das principais ferramentas da medicina para prevenção, diagnóstico e acompanhamento de doenças intestinais”, afirma o diretor médico da Ferring, Sérgio Teixeira.
Thyago Severino teve o intestino perfurado após exame de colonoscopia
Realizado sob sedação endovenosa, o procedimento permite que o paciente durma durante toda a avaliação, sem dor ou desconforto. Com duração de 20 a 60 minutos, o exame analisa a porção final do intestino delgado, o intestino grosso (cólon) e o reto, identificando lesões, inflamações e tumores.
Como a colonoscopia pode ser uma aliada em diferentes situações:
Quando a colonoscopia é indicada?
Vale destacar que, especialmente para câncer colorretal, alguns fatores de risco podem ser controlados ou evitados, como obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e excesso de álcool. Para todos esses casos, é essencial buscar avaliação e acompanhamento com um especialista, como o gastroenterologista ou coloproctologista, para orientação adequada e cuidado contínuo da saúde intestinal.