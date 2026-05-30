VEJA COMO PARTICIPAR

Falta uma semana: inscrições para o Enem 2026 terminam sexta-feira (5)

Prazo também vale para pedidos de atendimento especializado e uso de nome social; provas serão aplicadas em novembro

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:49

Uma aposta para a redação do Enem 2025 é: Desinformação e fake news, especialmente em tempos de redes sociais e polarização Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 precisa correr: falta apenas uma semana para o encerramento das inscrições. O prazo termina às 23h59 da próxima sexta-feira, 5 de junho, e a inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante.

Além da inscrição no exame, o mesmo prazo vale para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até 10 de junho. Os candidatos que tiveram a isenção aprovada também precisam concluir o processo de inscrição para garantir participação no exame.

Neste ano, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição pré-preenchida automaticamente. Mesmo assim, é necessário acessar a Página do Participante para confirmar a participação e informar dados como cidade de prova, idioma estrangeiro escolhido e eventuais recursos de acessibilidade.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e pode ser usado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de instituições públicas e privadas.

Como fazer a inscrição

Acesse a Página do Participante;

Faça login com a conta Gov.br;

Preencha ou confirme os dados solicitados;

Escolha a língua estrangeira (inglês ou espanhol);

Informe se precisa de atendimento especializado;

Gere o boleto e efetue o pagamento da taxa, se necessário.

Serviço

Inscrições do Enem 2026

Prazo: até 5 de junho, às 23h59

Taxa: R$ 85

Pagamento: até 10 de junho

Provas: 8 e 15 de novembro