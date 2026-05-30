Falta uma semana: inscrições para o Enem 2026 terminam sexta-feira (5)

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Mariana Rios
Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:49
Quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 precisa correr: falta apenas uma semana para o encerramento das inscrições. O prazo termina às 23h59 da próxima sexta-feira, 5 de junho, e a inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante.
Além da inscrição no exame, o mesmo prazo vale para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até 10 de junho. Os candidatos que tiveram a isenção aprovada também precisam concluir o processo de inscrição para garantir participação no exame.
Neste ano, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição pré-preenchida automaticamente. Mesmo assim, é necessário acessar a Página do Participante para confirmar a participação e informar dados como cidade de prova, idioma estrangeiro escolhido e eventuais recursos de acessibilidade.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e pode ser usado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de instituições públicas e privadas.
Acesse a Página do Participante;
Faça login com a conta Gov.br;
Preencha ou confirme os dados solicitados;
Escolha a língua estrangeira (inglês ou espanhol);
Informe se precisa de atendimento especializado;
Gere o boleto e efetue o pagamento da taxa, se necessário.
Inscrições do Enem 2026
Prazo: até 5 de junho, às 23h59
Taxa: R$ 85
Pagamento: até 10 de junho
Provas: 8 e 15 de novembro
Inscrição: pela Página do Participante do Inep.