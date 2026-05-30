EDUCAÇÃO

Nova lei garante abono extraordinário para 80 mil servidores estaduais na Bahia; veja quem tem direito

Benefício será pago no próximo dia 9

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:46

Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) Crédito: Douglas Amaral/Ascom SEC

O Governo da Bahia sancionou, na última sexta-feira (29), uma lei que cria um abono extraordinário para profissionais do magistério da educação básica. O benefício será pago no próximo dia 9.

Segundo o governo, o benefício contempla servidores que estavam na folha de pagamento do mês de abril, incluindo ativos efetivos, comissionados, contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e inativos.

O pagamento será realizado com recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), devidos pela União ao Estado da Bahia.

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De acordo com a proposta, 20% desses recursos serão destinados ao pagamento do abono, que terá caráter indenizatório e valor proporcional à carga horária dos profissionais.