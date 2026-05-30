Governo anuncia ponto facultativo após feriado de Corpus Christi

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Millena Marques
Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:43
O Governo da Bahia anunciou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Bahia no próximo dia 5 de junho, após o feriado de Corpus Christi. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (30).
“Mais um ponto facultativo para o servidor ter um descanso com sua família, para viajar, curtir, ler, fazer o que quiser", declarou Jerônimo em suas redes sociais.
Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
A medida não se aplica aos serviços públicos considerados essenciais, cuja prestação não pode ser interrompida.
Em Salvador, a prefeitura já havia decretado a suspensão do expediente no feriado. O comunicado foi feito no início de maio.