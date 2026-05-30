FOLGA

Governo anuncia ponto facultativo após feriado de Corpus Christi

Decisão foi publicada no Diário Oficial deste sábado (30)

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:43

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O Governo da Bahia anunciou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Bahia no próximo dia 5 de junho, após o feriado de Corpus Christi. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (30).

“Mais um ponto facultativo para o servidor ter um descanso com sua família, para viajar, curtir, ler, fazer o que quiser", declarou Jerônimo em suas redes sociais.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

A medida não se aplica aos serviços públicos considerados essenciais, cuja prestação não pode ser interrompida.