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Dois suspeitos morrem durante operação que apreendeu fuzil no Recôncavo da Bahia

Ação aconteceu na localidade de Capa Gato, zona rural de Maragogipe

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:22

PM
PM Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Dois suspeitos morreram durante uma operação que apreendeu um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12 semiautomática, mais de 1.300 munições e porções de drogas foram apreendidos na localidade de Capa Gato, zona rural de Maragogipe, no Recôncavo baiano. A ação ocorreu na sexta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada após levantamentos de inteligência apontarem a atuação de homens armados ligados ao tráfico de drogas na região. As informações também indicavam a possibilidade de confrontos entre grupos criminosos rivais, o que motivou o reforço do policiamento na área.

Durante as diligências, os policiais avistaram um grupo de suspeitos que, segundo a corporação, reagiu à aproximação das equipes efetuando disparos de arma de fogo. Houve confronto e, após a troca de tiros, dois homens foram encontrados feridos. Os demais suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata.

Ainda conforme a PM, os dois homens receberam atendimento imediato e foram encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos.

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Com os suspeitos, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12 semiautomática, 804 munições de calibre 5.56, 179 munições de calibre .40, 345 munições de calibre 9 mm e 50 munições de calibre 12. Também foram encontrados 18 carregadores de diferentes calibres, 14 porções de maconha, um aparelho celular e R$ 190 em dinheiro.

Todo o material recolhido na operação será encaminhado à autoridade policial responsável para os procedimentos legais.

Tags:

Bahia Polícia

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