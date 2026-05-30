POLÍCIA

Dois suspeitos morrem durante operação que apreendeu fuzil no Recôncavo da Bahia

Ação aconteceu na localidade de Capa Gato, zona rural de Maragogipe

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:22

PM Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Dois suspeitos morreram durante uma operação que apreendeu um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12 semiautomática, mais de 1.300 munições e porções de drogas foram apreendidos na localidade de Capa Gato, zona rural de Maragogipe, no Recôncavo baiano. A ação ocorreu na sexta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada após levantamentos de inteligência apontarem a atuação de homens armados ligados ao tráfico de drogas na região. As informações também indicavam a possibilidade de confrontos entre grupos criminosos rivais, o que motivou o reforço do policiamento na área.

Durante as diligências, os policiais avistaram um grupo de suspeitos que, segundo a corporação, reagiu à aproximação das equipes efetuando disparos de arma de fogo. Houve confronto e, após a troca de tiros, dois homens foram encontrados feridos. Os demais suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata.

Ainda conforme a PM, os dois homens receberam atendimento imediato e foram encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12 semiautomática, 804 munições de calibre 5.56, 179 munições de calibre .40, 345 munições de calibre 9 mm e 50 munições de calibre 12. Também foram encontrados 18 carregadores de diferentes calibres, 14 porções de maconha, um aparelho celular e R$ 190 em dinheiro.