POLÍCIA

Homem invade academia e assalta mulheres durante treino no interior da Bahia

Caso aconteceu em Sátiro Dias, no nordeste baiano

Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:05

omem invade academia e assalta mulheres durante treino no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 24 anos foi preso após invadir uma academia em Sátiro Dias, no nordeste da Bahia, e assaltar duas mulheres na noite de quinta-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o assalto contra as mulheres no estabelecimento, localizado no povoado de Pocinhos, na zona rural do município.

Após a identificação, guarnições da PM localizaram o suspeito em uma localidade conhecida como Fazenda Bebedouro, na zona rural de Biritinga, cidade vizinha.