Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem invade academia e assalta mulheres durante treino no interior da Bahia

Caso aconteceu em Sátiro Dias, no nordeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:05

omem invade academia e assalta mulheres durante treino no interior da Bahia
omem invade academia e assalta mulheres durante treino no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 24 anos foi preso após invadir uma academia em Sátiro Dias, no nordeste da Bahia, e assaltar duas mulheres na noite de quinta-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o assalto contra as mulheres no estabelecimento, localizado no povoado de Pocinhos, na zona rural do município.

Após a identificação, guarnições da PM localizaram o suspeito em uma localidade conhecida como Fazenda Bebedouro, na zona rural de Biritinga, cidade vizinha.

Leia mais

Imagem - Quem era Guilherme Malta, delegado do 'Caso Thamiris' que foi encontrado morto em condomínio

Quem era Guilherme Malta, delegado do 'Caso Thamiris' que foi encontrado morto em condomínio

Imagem - Homem é preso em Salvador por suspeita de matar mulher grávida de quatro meses

Homem é preso em Salvador por suspeita de matar mulher grávida de quatro meses

Imagem - Pedreiros são mortos por PMs que confundiram tripé com fuzil

Pedreiros são mortos por PMs que confundiram tripé com fuzil

O homem foi preso com um facão e um simulacro de arma de fogo. Ele e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Sátiro Dias.

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Flipelô anuncia autoras convidadas para edição deste ano em Salvador

Flipelô anuncia autoras convidadas para edição deste ano em Salvador
Imagem - Cidade da Bahia cancela a festa de São João deste ano

Cidade da Bahia cancela a festa de São João deste ano
Imagem - Piscina, quadra poliesportiva e salas climatizadas: Escola municipal para 480 alunos é inaugurada em Salvador

Piscina, quadra poliesportiva e salas climatizadas: Escola municipal para 480 alunos é inaugurada em Salvador