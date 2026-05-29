Homem invade academia e assalta mulheres durante treino no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:05
Um homem de 24 anos foi preso após invadir uma academia em Sátiro Dias, no nordeste da Bahia, e assaltar duas mulheres na noite de quinta-feira (28).
De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o assalto contra as mulheres no estabelecimento, localizado no povoado de Pocinhos, na zona rural do município.
Após a identificação, guarnições da PM localizaram o suspeito em uma localidade conhecida como Fazenda Bebedouro, na zona rural de Biritinga, cidade vizinha.
O homem foi preso com um facão e um simulacro de arma de fogo. Ele e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Sátiro Dias.