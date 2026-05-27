POLÍCIA

Homem é preso em Salvador por suspeita de matar mulher grávida de quatro meses

Crime ocorreu em Alagoas

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:08

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem de 21 anos foi preso em Salvador, nesta quarta-feira (27), suspeito de matar Samantha Félix da Silva, de 21 anos, que estava grávida de quatro meses, em Alagoas. O crime foi motivado por conflitos relacionados à atuação de organizações criminosas e ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o homem é investigado como mandante e executor de ao menos seis homicídios praticados nos últimos dois anos em Alagoas.

O suspeito foi localizado no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, onde estava escondido com apoio de integrantes do tráfico de drogas local.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Alagoas, o homem integra um grupo criminoso com atuação em São Miguel dos Campos e também possuía vínculo com integrantes da organização criminosa atuante no Nordeste de Amaralina.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Crime contra grávida

Samantha Félix da Silva foi morta a tiros no dia 4 de maio, no município de São Miguel dos Campos. Conforme as investigações, a vítima estava dentro de casa quando homens armados invadiram o imóvel e efetuaram os disparos.

“Os grupos criminosos têm ampliado sua atuação para além das fronteiras estaduais, utilizando outros estados como rota de ocultação e apoio logístico para integrantes envolvidos em crimes graves. A atuação integrada das Polícias Civis, por meio do compartilhamento de informações de inteligência e da realização de operações conjuntas, fortalece a capacidade de localização, monitoramento e captura de investigados de alta periculosidade”, destacou o delegado Fábio Lordello, diretor do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO).