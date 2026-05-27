MORTES

Europa registra calor extremo antes do verão: temperaturas batem 40°C

Ondas de calor antecipadas e 'cúpula de calor' preocupam especialistas

Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:25

Anomalia das temperaturas previstas para esta semana na Europa Crédito: Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF)

A Europa vive uma onda de calor incomum para o mês de maio, com temperaturas recordes, alertas de saúde e impactos que já incluem mortes, incêndios e suspensão de atividades ao ar livre. Especialistas apontam que os episódios extremos, antes mais comuns no auge do verão europeu, estão acontecendo cada vez mais cedo e com maior intensidade.

Meteorologistas explicam que o fenômeno atual é provocado por uma espécie de “cúpula” ou “domo de calor”, quando uma massa de ar quente fica presa sobre determinada região devido a sistemas de alta pressão atmosférica. Isso impede a circulação do ar e faz as temperaturas subirem rapidamente.

Nos últimos dias, países como Espanha, Portugal, França, Reino Unido e Itália registraram temperaturas até 15°C acima da média para esta época do ano. Em algumas áreas, os termômetros se aproximaram dos 40°C ainda durante a primavera europeia.

O calor extremo também começou a provocar impactos diretos na população. Autoridades europeias emitiram alertas sanitários, suspenderam atividades esportivas e reforçaram recomendações para idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde. Há registros de mortes associadas às altas temperaturas e ao esforço físico durante os dias mais quentes.

Especialistas alertam que o problema vai além de uma onda isolada de calor. Segundo meteorologistas ouvidos por veículos europeus, como Público, de Portugal, muitas cidades ainda estão “calibradas para o velho calendário climático”, preparadas para enfrentar calor intenso apenas em julho ou agosto, e não ainda na primavera.

Outro fator que preocupa é o chamado “efeito de retroalimentação”. Com o calor intenso, o solo seca mais rapidamente, reduzindo a umidade e favorecendo ainda mais o aumento das temperaturas e a diminuição das chuvas. Esse ciclo tende a fortalecer e prolongar as ondas de calor.

Cientistas e organismos internacionais vêm alertando há anos que as mudanças climáticas tornam eventos extremos mais frequentes, intensos e duradouros. Ondas de calor antecipadas, como a registrada agora na Europa, são apontadas como um dos principais sinais desse novo padrão climático global.

Segundo o pesquisador da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e especialista em eventos climáticos extremos Álvaro Silva, o fenômeno está ligado à formação de uma “cúpula de calor” — situação em que uma massa de ar quente fica presa sobre determinada área.

“Essa configuração favorece o ar descendente, que é comprimido e aquece”, explicou o especialista ao Público. Ele acrescenta que o céu limpo permite incidência constante de radiação solar sobre a superfície, intensificando ainda mais o aquecimento. De acordo com Silva, esse tipo de cenário pode permanecer por vários dias consecutivos.

Segunda infernal

A França enfrenta um calor considerado “sem precedentes” para o período da primavera, segundo o serviço meteorológico Météo France. A segunda-feira registrou o maio mais quente já observado no país desde o início das medições meteorológicas.

As altas temperaturas também têm provocado impactos graves. O governo francês informou que ao menos sete mortes foram associadas ao calor nos últimos dias, incluindo casos de afogamento e episódios ocorridos durante atividades esportivas.

No domingo (24), um homem de 53 anos morreu durante uma corrida em Paris, enquanto uma mulher morreu após participar de uma competição esportiva da Hyrox, em Lyon, de acordo com informações divulgadas pela Associated Press com base na imprensa local.

Embora as autoridades ainda investiguem se as mortes tiveram relação direta com o calor extremo, a ministra dos Esportes da França, Marina Ferrari, afirmou que os casos reforçam a necessidade de atenção redobrada durante atividades físicas em temperaturas elevadas.

Na Espanha, o cenário também preocupa. A agência meteorológica AEMET alertou para temperaturas “extraordinariamente altas” para esta época do ano, com previsão de máximas próximas dos 40°C em áreas do sul do país nos próximos dias.