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Comissão rejeita pedidos de impugnação e mantém resultado da eleição para Reitoria da Ufba

Duas chapas contestam o resultado da eleição que teve como vencedor o ex-reitor João Carlos Salles

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:57

Reitoria da Ufba
Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A Comissão Eleitoral da Universidade Federal da Bahia (Ufba) rejeitou dois pedidos de impugnação da eleição para a Reitoria, que teve como vencedores o ex-reitor João Carlos Salles e a professora Jamile Borges. Os docentes Fernando Conceição, da Chapa 3, e Salete Maria, da Chapa 4, contestaram o resultado da eleição e apontaram irregularidades durante o processo eleitoral. 

Os pedidos de impugnação defendem que atrasos no início da votação, irregularidades no transportes das urnas e suposta imparcialidade de membros da Comissão Eleitoral teriam sido prejudiciais à transparência do processo. 

Em resposta, a Comissão justificou que os atrasos no início da votação no primeiro dia ocorreram devido a problemas técnicos, especificamente a quebra de impressoras que geravam as listas de votantes. Também afirmou que o transporte de urnas em carros do sindicato dos servidores (Assufba) foi uma medida para agilizar a distribuição e que as urnas foram abertas e vistoriadas diante de testemunhas antes do início da coleta de votos. 

Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20)

Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como a Escola de Belas Artes. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução
Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como o ISC. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução
Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como o IGEO. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução
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Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como a Escola de Belas Artes. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução

Sobre as acusações de parcialidade contra cinco integrantes da comissão, o texto da decisão aponta que os membros pertencem à comunidade universitária e têm direito ao voto, de modo que manifestações prévias de preferência não configuram suspeição, segundo a comissão. 

Diante da rejeição dos pedidos de impugnação, a Chapa 3 protocolou uma contestação formal exigindo cópia da ata assinada da reunião na qual foi decidida a rejeição, atas de abertura e fechamento de todas as 44 seções, além de cópias dos arquivos em vídeos das unidades acadêmicas com registro de horário de funcionamento das seções de votação. O documento foi enviado à comissão nesta quarta-feira (27). 

Já a Chapa 4, que também teve o pedido de contestação rejeitado, disse ao CORREIO que vai se reunir nesta quarta-feira (27) para definir os próximos passos. 

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Segundo o resultado oficial divulgado pela Comissão Eleitoral da universidade, a Chapa 2, vencedora da disputa, alcançou score final de 4.423,03 após a ponderação dos votos da comunidade acadêmica. João Carlos Salles e Jamile Borges receberam 1.187 votos de docentes, 1.102 votos de servidores técnico-administrativos e 6.642 votos de estudantes.

A chapa Mais Ufba, formada pelo atual vice-reitor Penildon Silva Filho e pela professora Bárbara Coelho, terminou em segundo lugar, com score de 2.241,90. Já a chapa Nossa Ufba, dos professores Salete Maria da Silva e Menandro Celso de Castro Ramos, obteve 206,06 pontos. A chapa Ufba Insurgente, formada pelos professores Fernando Costa da Conceição e Célia Oliveira de Jesus Sacramento, registrou 121,80 pontos.

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