EDUCAÇÃO

Chapa pede impugnação da eleição da Ufba após vitória de João Carlos Salles

Chapa liderada por Fernando Conceição diz que houve atraso na instalação de urnas e prejuízo ao direito de voto

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11:35

Eleição aconteceu nos dias 20 e 21 Crédito: Reprodução

A eleição para a reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) pode ter novos desdobramentos após a confirmação da vitória do professor João Carlos Salles. A Chapa 3, encabeçada pelo professor Fernando Conceição, informou que pediu a impugnação do pleito realizado nos dias 20 e 21 de maio.

Em documento encaminhado à Comissão Eleitoral nesta sexta-feira (22), antes da divulgação oficial do resultado, integrantes da chapa “UFBA Insurgente!” afirmam que houve “fatos registrados, inclusive divulgados amplamente pela imprensa, relativos aos atrasos de início de votação no primeiro dia do pleito”.

Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) 1 de 3

No pedido, a chapa argumenta que “milhares de potenciais eleitores foram prejudicados em seu direito, por responsabilidade exclusiva dessa Comissão Eleitoral, que não cumpriu suas próprias normas quanto ao horário de início de votação (8h)”.

O texto também cita “uma série de abusos praticados por chapas concorrentes, a exemplo de boca de urna, e fiscais duplamente na função de fiscais e de agentes de boca de urna”.

As críticas aos atrasos já haviam sido feitas em nota pública assinada conjuntamente pelas chapas 3 e 4 ainda durante a votação. No documento, os candidatos afirmaram que houve “desorganização e flagrante descumprimento das regras estabelecidas” pela resolução eleitoral da universidade.

Segundo a nota, diversas unidades da universidade teriam iniciado a votação com atraso, e “muitas unidades universitárias somente passaram a contar com urnas depois das 11h”. As chapas afirmam ainda que “milhares de estudantes, docentes e TAEs do turno matutino foram potencialmente prejudicados em seu direito de votar”.

Resultado da eleição

Professor titular da Ufba, João Carlos Salles foi eleito nesta sexta-feira (22) para voltar ao comando da universidade após quatro anos. Ele venceu a disputa pela Chapa 2, “Somos Ufba”, ao lado da professora Jamile Borges, que será vice-reitora.