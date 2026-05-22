CLIMA

Confira a previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Capital baiana deve ter sol, calor e pancadas de chuva entre sexta-feira (22) e domingo (24)

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11:04

Farol da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O fim de semana em Salvador deve ser marcado por sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, segundo a previsão meteorológica da Climatempo.

Nesta sexta-feira (22), a capital baiana terá temperaturas entre 23°C e 30°C, com previsão de 10,4 mm de chuva e 88% de chance de precipitação. O sol aparece durante o dia, mas há previsão de muitas nuvens e chuva pela manhã e durante a noite.

No sábado (23), o cenário continua parecido. Os termômetros variam entre 23°C e 30°C, com previsão de 14,9 mm de chuva e 90% de chance de precipitação. A expectativa é de sol ao longo do dia, com pancadas de chuva principalmente pela manhã e à noite.

Já no domingo (24), a previsão indica aumento no volume de chuva. A temperatura segue entre 23°C e 30°C, com 19,8 mm previstos. O dia deve ter sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia e também durante a noite.