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Inmet coloca quase 20 cidades da Bahia em alerta amarelo para chuvas

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta sexta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11:00

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 18 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para chuvas intensas durante esta sexta-feira (22). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados na região sul da Bahia.

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O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.