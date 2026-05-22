Com 90% das urnas apuradas, João Carlos Salles é eleito reitor da Ufba pela terceira vez

Ele era o candidato da Chapa 2 e voltará à Reitoria após ter comandado a instituição entre 2014 e 2022

  • Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:02

João Carlos Salles e a candidata a vice, Jamile Borges Crédito: Divulgação/Marcos Musse

Após quatro anos, o professor João Carlos Salles vai voltar a ser reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Salles, que esteve à frente da reitoria entre 2014 e 2022, teve a vitória confirmada na manhã desta sexta-feira (22), na primeira eleição após o fim da lista tríplice. Às 9h da manhã, 40 das 44 urnas estavam apuradas. Ou seja, com 90% dos votos contabilizados, o ex-reitor está matematicamente eleito. 

Ele concorreu pela Chapa 2, ao lado da professora Jamile Borges, que será vice-reitora. Ao todo, o pleito teve quatro chapas concorrentes: Chapa 1 - Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Chapa 2 - Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Chapa 3 - Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Chapa 4 - Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). 

Às 9h desta sexta-feira (22), 40 das 44 urnas estavam apuradas Crédito: Reprodução

Professor titular da Ufba, João Carlos Salles foi reitor entre 2014 e 2022 - intervalo que compreendeu justamente um período em que a Ufba sofreu com seguidos cortes e bloqueios orçamentários. Salles comandava a reitoria, inclusive, quando a Ufba foi acusada de promover ‘balbúrdia’, pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub, para justificar os cortes de orçamento.

João Carlos Salles chegou a ser eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Institutos Federais (Andifes), que representa os reitores, entre 2019 e 2020. Natural de Cachoeira, ele é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pesquisador 1B do CNPq, ele coordena o Instituto Nacional e Ciência e Tecnologia Ciência e Democracia, que foi implementado em setembro do ano passado.

O atual reitor, Paulo Miguez, foi atuou como seu vice-reitor durante os dois primeiros mandatos e foi eleito como sucessor de Salles em 2022. 

Notícia em atualização

