TRANSPORTE

Rodoviários: veja detalhes do acordo que fez categoria suspender greve em Salvador

Paralisação ocorreu na manhã desta sexta-feira (22) e foi encerrada após assembleia da categoria

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:26

Rodoviários: veja detalhes do acordo que fez categoria suspender greve em Salvador Crédito: Divulgação / Semob

Os rodoviários de Salvador aprovaram por unanimidade, em assembleia realizada nesta sexta-feira (22), a proposta mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia que encerrou a greve geral da categoria na capital baiana. A paralisação começou durante a madrugada e provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, com pontos lotados, ausência de ônibus e dificuldades para passageiros chegarem ao trabalho.

Entre os pontos aprovados pelos trabalhadores estão reajuste salarial de 4,11%, aumento no ticket alimentação no mesmo percentual, horas extras opcionais aos finais de semana e redução da telemetria para apenas um BIP.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22) 1 de 7

O acordo também prevê a retirada das mulheres do sistema de pernoite, criação de um grupo de trabalho entre Integra, Sindicato e Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador para discutir as cartas horárias, além de 10% de isenção no plano de saúde.

Outro ponto aprovado foi a implantação do ponto eletrônico em até 90 dias na empresa OT-Trans e o aumento do tempo de descanso para o café, que passa a ser de 30 minutos.

Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira afirmou que o acordo representa avanço nas condições de trabalho da categoria.

“É um grande avanço na redução da nossa jornada excessiva, na melhoria das condições de trabalho com a redução do BIP da telemetria e, principalmente, companheiros, na manutenção dos nossos direitos, conquistados com muita luta, sangue e suor”, declarou.

Em nota, a Semob informou que, após o anúncio da suspensão da greve, agentes de transporte e prepostos da Integra foram deslocados para as garagens para acompanhar a retomada imediata da circulação dos ônibus.