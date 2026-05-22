Rodoviários: veja detalhes do acordo que fez categoria suspender greve em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:26
Os rodoviários de Salvador aprovaram por unanimidade, em assembleia realizada nesta sexta-feira (22), a proposta mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia que encerrou a greve geral da categoria na capital baiana. A paralisação começou durante a madrugada e provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, com pontos lotados, ausência de ônibus e dificuldades para passageiros chegarem ao trabalho.
Entre os pontos aprovados pelos trabalhadores estão reajuste salarial de 4,11%, aumento no ticket alimentação no mesmo percentual, horas extras opcionais aos finais de semana e redução da telemetria para apenas um BIP.
Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)
O acordo também prevê a retirada das mulheres do sistema de pernoite, criação de um grupo de trabalho entre Integra, Sindicato e Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador para discutir as cartas horárias, além de 10% de isenção no plano de saúde.
Outro ponto aprovado foi a implantação do ponto eletrônico em até 90 dias na empresa OT-Trans e o aumento do tempo de descanso para o café, que passa a ser de 30 minutos.
Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira afirmou que o acordo representa avanço nas condições de trabalho da categoria.
“É um grande avanço na redução da nossa jornada excessiva, na melhoria das condições de trabalho com a redução do BIP da telemetria e, principalmente, companheiros, na manutenção dos nossos direitos, conquistados com muita luta, sangue e suor”, declarou.
Em nota, a Semob informou que, após o anúncio da suspensão da greve, agentes de transporte e prepostos da Integra foram deslocados para as garagens para acompanhar a retomada imediata da circulação dos ônibus.
Após a aprovação da proposta, os coletivos começaram a retornar gradativamente às ruas de Salvador.