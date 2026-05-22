Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traficante do CV tenta fugir para o Rio e é capturado na rodoviária de Salvador

Investigação aponta que suspeito coordenava “bondes” criminosos e incentivava adolescentes a enfrentar policiais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:59

Traficante do CV foi preso na rodoviária
Traficante do CV foi preso na rodoviária Crédito: Reprodução

Um traficante apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso na manhã desta sexta-feira (22), enquanto tentava fugir de Salvador para o Rio de Janeiro. O suspeito, que atuava na região do Engenho Velho de Brotas, foi localizado na Rodoviária da capital baiana após ações de inteligência que monitoravam os passos do foragido.

Segundo informações da polícia, o homem possuía mandado de prisão em aberto e é investigado por envolvimento em mortes violentas. As apurações indicam ainda que ele teria participação na articulação de “bondes”, grupos criminosos utilizados para promover ataques contra facções rivais em diferentes regiões da cidade.

Traficante do CV foi preso na rodoviária

Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
1 de 3
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução

Além disso, as investigações apontam que o suspeito também incentivava adolescentes a confrontar forças de segurança durante ações policiais em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o plano do criminoso era sair de Salvador com destino inicial à cidade de Capim Grosso. Depois, ele seguiria viagem para o Rio de Janeiro em um veículo particular.

A captura aconteceu antes da fuga ser concretizada. O homem foi encaminhado para uma unidade policial e ficará à disposição da Justiça. A prisão foi realizada durante uma ação do Batalhão Apolo da Polícia Militar da Bahia.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Suspeito de invadir cemitério e atirar contra caixão de adolescente é morto pela PM

Suspeito de invadir cemitério e atirar contra caixão de adolescente é morto pela PM

Imagem - Assalto fatal e espancamento: a morte do estudante da Ufba na fonte do Campo Grande

Assalto fatal e espancamento: a morte do estudante da Ufba na fonte do Campo Grande

Imagem - Ex-companheiro invade casa pelo telhado e mata jovem a facadas em Salvador

Ex-companheiro invade casa pelo telhado e mata jovem a facadas em Salvador

Tags:

Traficante do cv Preso na Rodoviária Fuga Para O rio

Mais recentes

Imagem - Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria

Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria
Imagem - Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador

Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador
Imagem - Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré

Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré