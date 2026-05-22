POLÍCIA

Traficante do CV tenta fugir para o Rio e é capturado na rodoviária de Salvador

Investigação aponta que suspeito coordenava “bondes” criminosos e incentivava adolescentes a enfrentar policiais

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:59

Traficante do CV foi preso na rodoviária Crédito: Reprodução

Um traficante apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso na manhã desta sexta-feira (22), enquanto tentava fugir de Salvador para o Rio de Janeiro. O suspeito, que atuava na região do Engenho Velho de Brotas, foi localizado na Rodoviária da capital baiana após ações de inteligência que monitoravam os passos do foragido.

Segundo informações da polícia, o homem possuía mandado de prisão em aberto e é investigado por envolvimento em mortes violentas. As apurações indicam ainda que ele teria participação na articulação de “bondes”, grupos criminosos utilizados para promover ataques contra facções rivais em diferentes regiões da cidade.

Traficante do CV foi preso na rodoviária 1 de 3

Além disso, as investigações apontam que o suspeito também incentivava adolescentes a confrontar forças de segurança durante ações policiais em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o plano do criminoso era sair de Salvador com destino inicial à cidade de Capim Grosso. Depois, ele seguiria viagem para o Rio de Janeiro em um veículo particular.

A captura aconteceu antes da fuga ser concretizada. O homem foi encaminhado para uma unidade policial e ficará à disposição da Justiça. A prisão foi realizada durante uma ação do Batalhão Apolo da Polícia Militar da Bahia.