Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de invadir cemitério e atirar contra caixão de adolescente é morto pela PM

Diones Augusto de Oliveira, conhecido como “Xim”, era apontado como liderança do BDM

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:04

Traficantes metralharam caixão de Uanderson Crédito: Reprodução

Um dos suspeitos de invadir o Cemitério Municipal de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, e atirar contra o caixão de um adolescente de 17 anos identificado como Uanderson Nascimento Lima, conhecido como “Maquinista”. O suspeito morreu durante confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (21), horas após o ataque ocorrido durante o sepultamento.

De acordo com informações da Rondesp RMS, o confronto aconteceu por volta das 20h, na região do Campo do Albino, em Dias d’Ávila. O suspeito chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lucas Evangelista, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que a 25ª Delegacia Territorial registrou a morte por intervenção legal de agente de segurança pública. Conforme relatos apresentados pelos policiais, as equipes foram acionadas após homens armados invadirem o cemitério da cidade e efetuarem disparos de arma de fogo durante o enterro do adolescente.

Traficantes metralharam caixão de Uanderson

Traficantes metralharam caixão de Uanderson por Reprodução
Traficantes metralharam caixão de Uanderson por Reprodução
Traficantes metralharam caixão de Uanderson por Reprodução
Traficantes metralharam caixão de Uanderson por Reprodução
Traficantes metralharam caixão de Uanderson por Reprodução
1 de 5
Traficantes metralharam caixão de Uanderson por Reprodução

Ainda segundo a ocorrência, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi encontrado baleado. Durante o socorro, populares teriam atacado os policiais com objetos contundentes, o que exigiu o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão.

Com os agentes, foram apreendidos uma metralhadora, munições e porções de cocaína. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. O ataque ao cemitério aconteceu na manhã de quinta-feira e causou correria entre familiares e pessoas que participavam do sepultamento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento dos disparos. O caixão do adolescente ficou perfurado pelos tiros.

Leia mais

Imagem - Ex-companheiro invade casa pelo telhado e mata jovem a facadas em Salvador

Ex-companheiro invade casa pelo telhado e mata jovem a facadas em Salvador

Imagem - Traficantes invadem enterro e metralham caixão de adolescente na Bahia; veja vídeo

Traficantes invadem enterro e metralham caixão de adolescente na Bahia; veja vídeo

Imagem - Ex-namorado de adolescente desaparecida na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Ex-namorado de adolescente desaparecida na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Tags:

Invasão em Enterro Caixão Metralhado Maquinista Uanderson Nascimento Lima

Mais recentes

Imagem - Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria

Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria
Imagem - Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador

Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador
Imagem - Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré

Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré