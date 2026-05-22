POLÍCIA

Suspeito de invadir cemitério e atirar contra caixão de adolescente é morto pela PM

Diones Augusto de Oliveira, conhecido como “Xim”, era apontado como liderança do BDM

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:04

Traficantes metralharam caixão de Uanderson Crédito: Reprodução

Um dos suspeitos de invadir o Cemitério Municipal de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, e atirar contra o caixão de um adolescente de 17 anos identificado como Uanderson Nascimento Lima, conhecido como “Maquinista”. O suspeito morreu durante confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (21), horas após o ataque ocorrido durante o sepultamento.

De acordo com informações da Rondesp RMS, o confronto aconteceu por volta das 20h, na região do Campo do Albino, em Dias d’Ávila. O suspeito chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lucas Evangelista, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que a 25ª Delegacia Territorial registrou a morte por intervenção legal de agente de segurança pública. Conforme relatos apresentados pelos policiais, as equipes foram acionadas após homens armados invadirem o cemitério da cidade e efetuarem disparos de arma de fogo durante o enterro do adolescente.

Traficantes metralharam caixão de Uanderson 1 de 5

Ainda segundo a ocorrência, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi encontrado baleado. Durante o socorro, populares teriam atacado os policiais com objetos contundentes, o que exigiu o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão.

Com os agentes, foram apreendidos uma metralhadora, munições e porções de cocaína. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. O ataque ao cemitério aconteceu na manhã de quinta-feira e causou correria entre familiares e pessoas que participavam do sepultamento.