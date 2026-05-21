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Ex-namorado de adolescente desaparecida na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Thaila Lima da Cruz desapareceu em novembro de 2025 após sair de casa para encontrar o ex-companheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:41

Thaila Lima da Cruz desapareceu no fim do ano passado Crédito: Reprodução

O ex-namorado da adolescente Thaila Lima da Cruz, de 17 anos, desaparecida desde novembro de 2025 em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso nesta quarta-feira (21) no município de Macaé, no Rio de Janeiro. O homem, de 25 anos, é apontado pela Polícia Civil da Bahia como principal suspeito do homicídio da jovem.

De acordo com as investigações, Thaila saiu de casa no dia 28 de novembro para encontrar o ex-companheiro e nunca mais retornou. O desaparecimento foi registrado pela família no dia seguinte. O suspeito deixou a Bahia após o crime e passou a viver no estado do Rio de Janeiro. Durante a prisão, os agentes apreenderam dois celulares: um pertencente à adolescente e outro utilizado pelo investigado.

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Antes de desaparecer, Thaila ainda conseguiu entrar em contato com familiares. Conforme os relatos, ela afirmou por telefone que estava em uma área de matagal. Depois disso, não houve mais notícias da adolescente e as redes sociais dela foram desativadas. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostram o momento em que Thaila desembarca de um carro por aplicativo e encontra o suspeito. Após esse encontro, ela não foi mais vista.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam e que os aparelhos apreendidos passarão por perícia. A expectativa é que a análise do material ajude a esclarecer as circunstâncias do crime e contribua para a localização do corpo da jovem. A operação foi realizada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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Tags:

Adolescente Desaparecida Thaila

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