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Homem é preso após dar socos em irmão com deficiência mental na Bahia

Suspeito apresentava histórico de violência familiar e foi preso durante ação da unidade policial da cidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:02

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta quarta-feira (20), na localidade de Monte Recôncavo, no município de São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é suspeito de agredir o próprio irmão com socos. 

O crime ocorreu no dia 6 de maio deste ano. Segundo o inquérito policial instaurado pela 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), a vítima, que é portadora de deficiência mental e possui limitações de comunicação verbal, foi agredida pelo suspeito com socos na região do rosto.

As investigações também apontam que o suspeito, de 32 anos, apresenta histórico de comportamento violento no âmbito familiar, com relatos de agressões anteriores contra outros parentes e envolvimento em crimes patrimoniais.

O homem foi localizado em um imóvel e conduzido à unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

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