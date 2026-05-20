Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Operação prendeu outros três suspeitos de crimes como roubo, tráfico de armas, estupro, entre outros delitos graves

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:37

Operação Protetor das Divisas
Operação Protetor das Divisas Crédito: Divulgação

Um policial militar da reserva foi preso nesta quarta-feira (20), durante uma operação na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Operação Protetor das Divisas cumpriu mandados de prisão contra investigados por crimes como homicídio, roubo, tráfico de armas, estupro, entre outros delitos graves.

Ao todo, quatro homens foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Entre eles, está o policial militar da reserva, investigado por um homicídio.

Durante a ação, os policiais civis localizaram um revólver calibre .38 na posse de um dos investigados. Em razão da apreensão da arma, o suspeito também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos foram apresentados em uma unidade policial e seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam em andamento.

Mais recentes

Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba
Imagem - Homem é preso um mês após acidente que matou advogado pai de gêmeas de 1 ano na Bahia

Homem é preso um mês após acidente que matou advogado pai de gêmeas de 1 ano na Bahia