HOMICÍDIO

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Operação prendeu outros três suspeitos de crimes como roubo, tráfico de armas, estupro, entre outros delitos graves

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:37

Operação Protetor das Divisas Crédito: Divulgação

Um policial militar da reserva foi preso nesta quarta-feira (20), durante uma operação na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Operação Protetor das Divisas cumpriu mandados de prisão contra investigados por crimes como homicídio, roubo, tráfico de armas, estupro, entre outros delitos graves.

Ao todo, quatro homens foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Entre eles, está o policial militar da reserva, investigado por um homicídio.

Durante a ação, os policiais civis localizaram um revólver calibre .38 na posse de um dos investigados. Em razão da apreensão da arma, o suspeito também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.