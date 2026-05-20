INVESTIGAÇÃO

Homem é preso um mês após acidente que matou advogado pai de gêmeas de 1 ano na Bahia

Polícia afirma que suspeito teria consumido bebida alcoólica em um evento e dirigia em alta velocidade

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:18

Colisão ocorreu no km 263 da rodovia BR-420, em Jiquiriçá Crédito: Acervo pessoal

Um homem de 35 anos, identificado como Claudecir de Jesus Santos, foi preso na terça-feira (19), suspeito de causar o acidente que matou o advogado José Jorge Costa Figueiredo Junior, de 36 anos. A colisão foi registrada na BR-420, no município baiano de Jiquiriçá. A prisão ocorreu exatamente um mês após a tragédia.

Segundo a Polícia Civil, Claudecir foi autuado por homicídio com dolo eventual na condução de veículo automotor, quando se assume o risco de matar. Nesta quarta-feira (20), a prisão preventiva do investigado foi mantida. O acidente aconteceu em 19 de abril deste ano, na altura do km 263 da rodovia. A família estava a caminho de uma igreja.

Homem é preso um mês após acidente que matou advogado 1 de 5

De acordo com as investigações, o advogado seguia de Mutuípe para Jiquiriçá acompanhado da esposa e das duas filhas gêmeas, de apenas 1 ano, quando o carro conduzido pelo suspeito invadiu a contramão e atingiu o veículo da família. Ainda conforme a polícia, o investigado teria consumido bebida alcoólica durante um evento e dirigia em alta velocidade no momento da colisão.

Em entrevista ao CORREIO, o advogado Lucas Figueiredo, irmão da vítima, afirmou que testemunhas relataram que o suspeito passou o dia ingerindo bebida alcoólica durante um torneio de futebol antes do acidente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o Claudecir supostamente envolvido em uma confusão durante uma confraternização no dia do acidente. “Ele quase teria provocado outras três colisões momentos antes", diz Lucas.

Após a batida, o advogado José Jorge sofreu hemorragia interna e passou por cirurgia no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu em 28 de abril. A esposa e as duas crianças sofreram apenas escoriações.

Segundo Lucas Figueiredo, fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o investigado consumindo bebida alcoólica e aparentando estado de alteração horas antes do acidente. “Diversas testemunhas relataram nas próprias redes sociais que o investigado estaria dirigindo de forma imprudente e colocando em risco a população nas ruas de Jiquiriçá momentos antes do acidente, onde quase causou um atropelamento e outras três batidas, por dirigir na contramão”, afirmou.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Ubaíra e cumprido pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Jiquiriçá, com apoio do Serviço de Investigação (SI), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Leste) e da Polícia Militar.