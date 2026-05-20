SALVADOR

Cidade na Bahia passa a contar com serviço de carros por aplicativo

Anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira (20)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:48

Veja os detalhes da nova operação Crédito: Shutterstock

A cidade baiana de Senhor do Bonfim, localizada no centro-norte do estado, passa a contar com os serviços do aplicativo 99 para carros. A novidade foi anunciada pela empresa nesta quarta-feira (20).

Segundo a empresa, a chegada das duas modalidades fortalece as alternativas de mobilidade urbana na cidade. O serviço oferecido pela 99 é de transporte privado individual intermediado por aplicativo, modelo distinto dos serviços de táxi e mototáxi. A empresa atua no Brasil desde 2012 e está presente em mais de 3,3 mil cidades.

No mês passado, a empresa anunciou o início do serviço em Campo Formoso, também no centro-norte baiano. “A chegada da categoria 99Pop em Senhor do Bonfim amplia as alternativas de deslocamento da população e reforça a presença da plataforma na mobilidade urbana local. Nosso objetivo é oferecer mais conveniência para a população e novas oportunidades de renda para motoristas parceiros na cidade”, afirma Fabrício Ribeiro, Diretor de Operações da 99.