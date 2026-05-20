Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade na Bahia passa a contar com serviço de carros por aplicativo

Anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:48

Motorista de carro
Veja os detalhes da nova operação Crédito: Shutterstock

A cidade baiana de Senhor do Bonfim, localizada no centro-norte do estado, passa a contar com os serviços do aplicativo 99 para carros. A novidade foi anunciada pela empresa nesta quarta-feira (20).

Segundo a empresa, a chegada das duas modalidades fortalece as alternativas de mobilidade urbana na cidade. O serviço oferecido pela 99 é de transporte privado individual intermediado por aplicativo, modelo distinto dos serviços de táxi e mototáxi. A empresa atua no Brasil desde 2012 e está presente em mais de 3,3 mil cidades.

No mês passado, a empresa anunciou o início do serviço em Campo Formoso, também no centro-norte baiano. “A chegada da categoria 99Pop em Senhor do Bonfim amplia as alternativas de deslocamento da população e reforça a presença da plataforma na mobilidade urbana local. Nosso objetivo é oferecer mais conveniência para a população e novas oportunidades de renda para motoristas parceiros na cidade”, afirma Fabrício Ribeiro, Diretor de Operações da 99.

O transporte privado individual de passageiros por aplicativo é reconhecido pela legislação federal desde 2018. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 de 2012, foi atualizada pela Lei nº 13.640 de 2018 para incluir formalmente a atividade, tanto para carros quanto para motos.

Mais recentes

Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba