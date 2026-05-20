ENTENDA

Rodada de negociação tem novo impasse e greve de rodoviários pode começar nesta semana em Salvador

Nova reunião será realizada com a participação da Justiça do Trabalho na quinta-feira (21)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:56

Edital de greve já foi publicado pela categoria Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Uma reunião de conciliação realizada nesta quarta-feira (20) entre rodoviários e empresários, com a mediação da Superintendência Regional do Trabalho, terminou sem acordo em Salvador. De acordo com o sindicato que representa os trabalhadores, a rodada de negociações durou mais de três horas, mas não foi possível chegar a um consenso.

Com isso, o estado de greve continua mantido na capital. Segundo comunicado emitido pelo Sindicato dos Rodoviários, na segunda-feira (18), a paralisação poderá começar à 0h01 de sexta-feira (22), caso não haja acordo nas negociações.

Uma nova reunião está marcada para quinta-feira (21), às 11 horas. Depois, às 15 horas, a proposta elaborada no encontro deverá ser submetida à categoria em assembleia. Por conta dos impasses, foi instaurado um dissídio coletivo, medida em que a Justiça do Trabalho atua como mediadora para resolver conflitos entre empresas e sindicatos.