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Maysa Polcri
Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:56
Uma reunião de conciliação realizada nesta quarta-feira (20) entre rodoviários e empresários, com a mediação da Superintendência Regional do Trabalho, terminou sem acordo em Salvador. De acordo com o sindicato que representa os trabalhadores, a rodada de negociações durou mais de três horas, mas não foi possível chegar a um consenso.
Com isso, o estado de greve continua mantido na capital. Segundo comunicado emitido pelo Sindicato dos Rodoviários, na segunda-feira (18), a paralisação poderá começar à 0h01 de sexta-feira (22), caso não haja acordo nas negociações.
Uma nova reunião está marcada para quinta-feira (21), às 11 horas. Depois, às 15 horas, a proposta elaborada no encontro deverá ser submetida à categoria em assembleia. Por conta dos impasses, foi instaurado um dissídio coletivo, medida em que a Justiça do Trabalho atua como mediadora para resolver conflitos entre empresas e sindicatos.
A decisão de aprovar o estado de greve foi tomada durante duas assembleias realizadas na semana passada. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores.