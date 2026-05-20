ENTENDA

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Eles afirmam que milhares de estudantes, docentes e técnicos do turno matutino foram potencialmente prejudicados

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:00

Algumas unidades, como a Escola de Belas Artes, ainda não tinham recebido urnas às 10h Crédito: Reprodução

O primeiro dia de votação para escolha da nova Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi marcado por denúncias de irregularidades, atrasos e problemas logísticos em diferentes unidades da instituição nesta quarta-feira (20).

O professor Fernando Conceição, da chapa Ufba Insurgente, e a professora Salete Maria, da chapa Nossa Ufba, divulgaram uma nota conjunta criticando a condução do processo eleitoral e afirmando que houve “desorganização” e “flagrante descumprimento” das regras estabelecidas pelo Conselho Universitário.

Segundo o documento e como foi divulgado pelo CORREIO, as urnas não estavam disponíveis em diversos locais de votação no horário previsto para o início da eleição, às 8h. As chapas afirmam que houve registros de atraso em unidades de todos os campi de Salvador e que, em muitos casos, as urnas só chegaram após as 11h.

Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) 1 de 3

"Sem ser exceção, constitui-se, o atraso generalizado, em regra do início do horário de votação. Isto denota a falta de seriedade e confiabilidade do processo, das normas exaradas pela Resolução do Conselho Universitário", afirmam.



Mais cedo, o candidato Penildon Filho, atual vice-reitor da Ufba, também relatou dificuldades no início da votação. Segundo ele, as urnas não chegaram a unidades como o Instituto de Geociências (Igeo), o Instituto de Matemática e Estatística (IME), a Escola de Belas Artes e o Instituto de Saúde Coletiva (ISC).

“A comissão eleitoral não conseguiu enviar até agora as urnas para as unidades. A votação deveria ter iniciado às 8h, isso é muito prejudicial”, afirmou o candidato. O uso de urnas eletrônicas para a disputa chegou a ser sugerido por candidatos, mas não foi aprovado pela universidade.

Em unidades como o IME, de acordo com relatos obtidos pela reportagem, as urnas chegaram por volta das 11h. Já no Instituto de Biologia, o espaço de votação ainda estava sendo montado perto das 11h30.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba 1 de 4

Na nota pública, as chapas 3 e 4 afirmam que milhares de estudantes, docentes e técnicos administrativos podem ter sido prejudicados, especialmente aqueles que frequentam a universidade apenas no turno da manhã ou em dias alternados.

Procurada pela reportagem, a assessoria da universidade informou que os atrasos ocorreram devido a problemas com impressoras utilizadas no processo eleitoral. Segundo a Ufba, os equipamentos foram substituídos ainda durante a manhã e a situação foi normalizada nas unidades afetadas, permitindo o andamento da votação.

No documento divulgado nesta quarta, as chapas 3 e 4 informaram que estudam a adoção de medidas para questionar os problemas registrados no primeiro dia da eleição. Os candidatos também convocaram a imprensa para uma entrevista coletiva marcada para às 11h de quinta-feira (21), no pátio da Faculdade de Comunicação (Facom), no campus de Ondina.

A votação segue até quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Será a primeira vez que a instituição terá o voto direto, sem lista tríplice. A apuração dos votos será realizada no auditório da Faculdade de Direito da Ufba, a partir das 22h de quinta-feira (21), logo após o encerramento da votação.