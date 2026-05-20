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Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Eles afirmam que milhares de estudantes, docentes e técnicos do turno matutino foram potencialmente prejudicados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:00

Algumas unidades, como a Escola de Belas Artes, ainda não tinham recebido urnas às 10h
Algumas unidades, como a Escola de Belas Artes, ainda não tinham recebido urnas às 10h Crédito: Reprodução

O primeiro dia de votação para escolha da nova Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi marcado por denúncias de irregularidades, atrasos e problemas logísticos em diferentes unidades da instituição nesta quarta-feira (20).

O professor Fernando Conceição, da chapa Ufba Insurgente, e a professora Salete Maria, da chapa Nossa Ufba, divulgaram uma nota conjunta criticando a condução do processo eleitoral e afirmando que houve “desorganização” e “flagrante descumprimento” das regras estabelecidas pelo Conselho Universitário.

Segundo o documento e como foi divulgado pelo CORREIO, as urnas não estavam disponíveis em diversos locais de votação no horário previsto para o início da eleição, às 8h. As chapas afirmam que houve registros de atraso em unidades de todos os campi de Salvador e que, em muitos casos, as urnas só chegaram após as 11h.

Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20)

Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como a Escola de Belas Artes. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução
Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como o ISC. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução
Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como o IGEO. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução
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Candidato da chapa 1 divulgou imagens de unidades como a Escola de Belas Artes. Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20) por Reprodução

"Sem ser exceção, constitui-se, o atraso generalizado, em regra do início do horário de votação. Isto denota a falta de seriedade e confiabilidade do processo, das normas exaradas pela Resolução do Conselho Universitário", afirmam. 

Mais cedo, o candidato Penildon Filho, atual vice-reitor da Ufba, também relatou dificuldades no início da votação. Segundo ele, as urnas não chegaram a unidades como o Instituto de Geociências (Igeo), o Instituto de Matemática e Estatística (IME), a Escola de Belas Artes e o Instituto de Saúde Coletiva (ISC).

“A comissão eleitoral não conseguiu enviar até agora as urnas para as unidades. A votação deveria ter iniciado às 8h, isso é muito prejudicial”, afirmou o candidato. O uso de urnas eletrônicas para a disputa chegou a ser sugerido por candidatos, mas não foi aprovado pela universidade. 

Em unidades como o IME, de acordo com relatos obtidos pela reportagem, as urnas chegaram por volta das 11h. Já no Instituto de Biologia, o espaço de votação ainda estava sendo montado perto das 11h30.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba

Penildon Silva Filho por Paula Froes
João Carlos Salles por Divulgação
Fernando Conceição por Acervo Pessoal
Salete Maria (esquerda)  por Reprodução
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Penildon Silva Filho por Paula Froes

Na nota pública, as chapas 3 e 4 afirmam que milhares de estudantes, docentes e técnicos administrativos podem ter sido prejudicados, especialmente aqueles que frequentam a universidade apenas no turno da manhã ou em dias alternados.

Procurada pela reportagem, a assessoria da universidade informou que os atrasos ocorreram devido a problemas com impressoras utilizadas no processo eleitoral. Segundo a Ufba, os equipamentos foram substituídos ainda durante a manhã e a situação foi normalizada nas unidades afetadas, permitindo o andamento da votação.

No documento divulgado nesta quarta, as chapas 3 e 4 informaram que estudam a adoção de medidas para questionar os problemas registrados no primeiro dia da eleição. Os candidatos também convocaram a imprensa para uma entrevista coletiva marcada para às 11h de quinta-feira (21), no pátio da Faculdade de Comunicação (Facom), no campus de Ondina. 

A votação segue até quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Será a primeira vez que a instituição terá o voto direto, sem lista tríplice. A apuração dos votos será realizada no auditório da Faculdade de Direito da Ufba, a partir das 22h de quinta-feira (21), logo após o encerramento da votação.

Quatro chapas disputam a eleição: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Veja abaixo mais informações sobre cada um dos candidatos.

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