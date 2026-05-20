Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Começa hoje (20): veja tudo o que você precisa saber sobre a eleição inédita da Ufba

Novo reitor ou reitora da universidade será conhecido nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00

Candidatos à Reitoria da Ufba
Candidatos à Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) começa a escolher nesta quarta-feira (20) os próximos reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 2026-2030. A votação segue até quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Será a primeira vez que a instituição terá o voto direto, sem lista tríplice. 

Quatro chapas disputam a eleição: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Veja abaixo mais informações sobre cada um dos candidatos. 

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba

Penildon Silva Filho por Paula Froes
João Carlos Salles por Divulgação
Fernando Conceição por Acervo Pessoal
Salete Maria (esquerda)  por Reprodução
1 de 4
Penildon Silva Filho por Paula Froes

Quem pode votar?

Estão aptos a participar da eleição:

  • docentes efetivos em exercício;
  • servidores técnico-administrativos efetivos;
  • estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação

A Comissão Eleitoral divulgou a lista de eleitores organizada por unidade e segmento da comunidade universitária (confira aqui). Também foi aberto prazo para pedidos de correção nas listas.

Por outro lado, não podem votar:

  • servidores cedidos a outros órgãos;
  • servidores afastados fora das hipóteses de efetivo exercício;
  • estudantes ouvintes;
  • alunos com matrícula especial;
  • participantes de convênios específicos.

Leia mais

Imagem - Eleição da Ufba: descubra se você está apto para votar na escolha da Reitoria

Eleição da Ufba: descubra se você está apto para votar na escolha da Reitoria

Imagem - Justiça Federal proíbe boca de urna na eleição da Ufba

Justiça Federal proíbe boca de urna na eleição da Ufba

Imagem - Debate entre candidatos à Reitoria da Ufba tem acusações, críticas ao processo eleitoral e propostas

Debate entre candidatos à Reitoria da Ufba tem acusações, críticas ao processo eleitoral e propostas

Onde e quando votar? 

Unidade Administrativas:

8h às 17h

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos Maternidade Climério de Oliveira:

6h às 20h30

Unidades universitárias e órgãos com atividades noturnas: 

8h às 22h

Locais de votação podem ser conferidos aqui

Como será a votação?

A eleição ocorre após a regulamentação da Lei nº 15.367/2026, que extinguiu o modelo de lista tríplice nas universidades federais. Com a mudança, os candidatos da chapa mais votada pela comunidade universitária passam a ser nomeados diretamente pela Presidência da República. A Ufba foi a primeira universidade federal do país a regulamentar o novo modelo de eleição direta para reitor e vice-reitor.

O voto será registrado em papel, em locais distribuídos nos campi da universidade. Na semana passada, a Justiça Federal determinou que a universidade proíba a prática de boca de urna e qualquer tipo de abordagem eleitoral direta a eleitores em toda a extensão dos campi durante os dias de votação. A Ufba afirmou que vai cumprir a decisão. 

Quando sai o resultado?

A apuração dos votos será realizada no auditório da Faculdade de Direito da Ufba, a partir das 22h de quinta-feira (21), logo após o encerramento da votação. Segundo a comissão eleitoral, haverá um telão para acompanhamento público da contagem em tempo real. A apuração seguirá até a conclusão total dos trabalhos.

Quem são os candidatos?

Confira abaixo o perfil de cada um dos candidatos. Ao longo das últimas semanas, o CORREIO realizou uma série de entrevistas com cada um deles. Confira aqui: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho)Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges)Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Veja abaixo mais informações sobre cada um dos candidatos.

Quem é Penildon Silva Filho

Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação
É graduado em Comunicação Social pela Ufba, tendo completado mestrado e doutorado em Educação por Divulgação
Foi diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, e secretário de Comunicação de Vitória da Conquista (BA) por Divulgação
Também foi pró-reitor de graduação da Ufba durante a gestão de João Carlos Salles por Paula Froes
Antes aliado, Penildon vai disputar com João Carlos Salles (centro), que tem apoio do atual reitor, Paulo Miguez (esquerda) por Paula Froes
Penildon Silva Filho e a professora Bárbara Coelho, candidata a vice por Divulgação
1 de 6
Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação

Quem é João Carlos Salles

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É membro titular da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia por Divulgação
Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), entre 2019 e 2020.  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
A posse do atual reitor Paulo Miguez, com João Carlos Salles (no centro) e Penildon Silva Filho (de azul), que é vice-reitor e candidato a reitor por Paula Froes
João Carlos Salles e a candidata a vice, Jamile Borges por Divulgação/Marcos Musse
1 de 5
Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO

Quem é Fernando Conceição

Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação
É doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP) e possui graduação em Comunicação Social por Reprodução
Fernando Conceição e Célia Sacramento, candidata a vice-reitora por Divulgação
Ambos se candidataram em 2022, mas não receberam votos para ingressar na lista tríplice por Divulgação
Fernando Conceição é biógrafo autorizado de Milton santos por Acervo Pessoal
1 de 5
Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação

Quem é Salete Maria

Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção
Possui pesquisa sobre o assédio moral na Ufba por Reproudção
especialização em Gestão de Pessoas (Ufba), Possui mestrado em Direito (UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos (Ufba) e Pós-doutorado em Direito com enfoque de gênero (Unam) por Divulgação
Os professores Salete Maria e Menandro Ramos por Reproudção
1 de 4
Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção

Mais recentes

Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba