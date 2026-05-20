REITORIA

Começa hoje (20): veja tudo o que você precisa saber sobre a eleição inédita da Ufba

Novo reitor ou reitora da universidade será conhecido nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00

Candidatos à Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) começa a escolher nesta quarta-feira (20) os próximos reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 2026-2030. A votação segue até quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Será a primeira vez que a instituição terá o voto direto, sem lista tríplice.

Quatro chapas disputam a eleição: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Veja abaixo mais informações sobre cada um dos candidatos.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba 1 de 4

Quem pode votar?

Estão aptos a participar da eleição:

docentes efetivos em exercício;

servidores técnico-administrativos efetivos;

estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação

A Comissão Eleitoral divulgou a lista de eleitores organizada por unidade e segmento da comunidade universitária (confira aqui). Também foi aberto prazo para pedidos de correção nas listas.

Por outro lado, não podem votar:

servidores cedidos a outros órgãos;

servidores afastados fora das hipóteses de efetivo exercício;

estudantes ouvintes;

alunos com matrícula especial;

participantes de convênios específicos.

Onde e quando votar?

Unidade Administrativas:

8h às 17h

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos Maternidade Climério de Oliveira:

6h às 20h30

Unidades universitárias e órgãos com atividades noturnas:

8h às 22h

Locais de votação podem ser conferidos aqui.

Como será a votação?

A eleição ocorre após a regulamentação da Lei nº 15.367/2026, que extinguiu o modelo de lista tríplice nas universidades federais. Com a mudança, os candidatos da chapa mais votada pela comunidade universitária passam a ser nomeados diretamente pela Presidência da República. A Ufba foi a primeira universidade federal do país a regulamentar o novo modelo de eleição direta para reitor e vice-reitor.

O voto será registrado em papel, em locais distribuídos nos campi da universidade. Na semana passada, a Justiça Federal determinou que a universidade proíba a prática de boca de urna e qualquer tipo de abordagem eleitoral direta a eleitores em toda a extensão dos campi durante os dias de votação. A Ufba afirmou que vai cumprir a decisão.

Quando sai o resultado?

A apuração dos votos será realizada no auditório da Faculdade de Direito da Ufba, a partir das 22h de quinta-feira (21), logo após o encerramento da votação. Segundo a comissão eleitoral, haverá um telão para acompanhamento público da contagem em tempo real. A apuração seguirá até a conclusão total dos trabalhos.

Quem são os candidatos?

Quem é Penildon Silva Filho 1 de 6

Quem é João Carlos Salles 1 de 5

Quem é Fernando Conceição 1 de 5