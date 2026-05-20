Começa hoje (20): veja tudo o que você precisa saber sobre a eleição inédita da Ufba

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Maysa Polcri
Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00
A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) começa a escolher nesta quarta-feira (20) os próximos reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 2026-2030. A votação segue até quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Será a primeira vez que a instituição terá o voto direto, sem lista tríplice.
Quatro chapas disputam a eleição: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Veja abaixo mais informações sobre cada um dos candidatos.
Candidatos ao cargo de reitor da Ufba
Estão aptos a participar da eleição:
A Comissão Eleitoral divulgou a lista de eleitores organizada por unidade e segmento da comunidade universitária (confira aqui). Também foi aberto prazo para pedidos de correção nas listas.
Por outro lado, não podem votar:
Unidade Administrativas:
8h às 17h
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos Maternidade Climério de Oliveira:
6h às 20h30
Unidades universitárias e órgãos com atividades noturnas:
8h às 22h
Locais de votação podem ser conferidos aqui.
A eleição ocorre após a regulamentação da Lei nº 15.367/2026, que extinguiu o modelo de lista tríplice nas universidades federais. Com a mudança, os candidatos da chapa mais votada pela comunidade universitária passam a ser nomeados diretamente pela Presidência da República. A Ufba foi a primeira universidade federal do país a regulamentar o novo modelo de eleição direta para reitor e vice-reitor.
O voto será registrado em papel, em locais distribuídos nos campi da universidade. Na semana passada, a Justiça Federal determinou que a universidade proíba a prática de boca de urna e qualquer tipo de abordagem eleitoral direta a eleitores em toda a extensão dos campi durante os dias de votação. A Ufba afirmou que vai cumprir a decisão.
A apuração dos votos será realizada no auditório da Faculdade de Direito da Ufba, a partir das 22h de quinta-feira (21), logo após o encerramento da votação. Segundo a comissão eleitoral, haverá um telão para acompanhamento público da contagem em tempo real. A apuração seguirá até a conclusão total dos trabalhos.
Confira abaixo o perfil de cada um dos candidatos. Ao longo das últimas semanas, o CORREIO realizou uma série de entrevistas com cada um deles. Confira aqui: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Veja abaixo mais informações sobre cada um dos candidatos.
Quem é Penildon Silva Filho
Quem é João Carlos Salles
Quem é Fernando Conceição
Quem é Salete Maria