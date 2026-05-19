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Eleição da Ufba: descubra se você está apto para votar na escolha da Reitoria

Novo reitor ou reitora será conhecido nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:30

Candidatos à Reitoria da Ufba
Conheça os candidatos à Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A Comissão Eleitoral da Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou a lista de eleitores aptos a votar nas eleições para a Reitoria da universidade no quadriênio 2026-2030. A relação foi organizada por unidade e segmento da comunidade universitária, conforme prevê o regulamento. 

Estão aptos a votar servidores docentes e técnico-administrativos efetivos e em exercício, além de estudantes com matrícula ativa em cursos regulares de graduação e pós-graduação. Confira aqui as listas com os nomes dos eleitores que estão aptos. A Ufba é a primeira universidade federal a regulamentar eleição direta à reitoria após a sanção da Lei nº 15.367/2026.

O texto também estabelece restrições. Não poderão participar da votação servidores cedidos para outros órgãos, afastados fora das hipóteses de efetivo exercício, estudantes ouvintes, alunos com matrícula especial e participantes de convênios específicos.

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De acordo com a comissão, entidades representativas, chapas inscritas e eleitores poderão solicitar ajustes nas listas em até 24 horas após a publicação. Os pedidos devem ser feitos por meio de formulário disponível no site oficial da Comissão Eleitoral e precisam apresentar justificativa.

Eleição

A votação para escolha do novo reitor e vice-reitor da Ufba acontece na quarta (20) e quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Participam da disputa Penildon Filho (atual vice-reitor da Ufba), João Carlos Salles (ex-reitor da instituição), Fernando Conceição (professor da Faculdade de Comunicação) e Salete Maria (professora da Escola de Administração).

Na semana passada, a Justiça Federal determinou que a universidade proíba a prática de boca de urna e qualquer tipo de abordagem eleitoral direta a eleitores em toda a extensão do campus universitário durante os dias de votação. 

Conheça os candidatos

Quem é Penildon Silva Filho

Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação
É graduado em Comunicação Social pela Ufba, tendo completado mestrado e doutorado em Educação por Divulgação
Foi diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, e secretário de Comunicação de Vitória da Conquista (BA) por Divulgação
Também foi pró-reitor de graduação da Ufba durante a gestão de João Carlos Salles por Paula Froes
Antes aliado, Penildon vai disputar com João Carlos Salles (centro), que tem apoio do atual reitor, Paulo Miguez (esquerda) por Paula Froes
Penildon Silva Filho e a professora Bárbara Coelho, candidata a vice por Divulgação
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Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação

Quem é João Carlos Salles

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É membro titular da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia por Divulgação
Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), entre 2019 e 2020.  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
A posse do atual reitor Paulo Miguez, com João Carlos Salles (no centro) e Penildon Silva Filho (de azul), que é vice-reitor e candidato a reitor por Paula Froes
João Carlos Salles e a candidata a vice, Jamile Borges por Divulgação/Marcos Musse
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Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO

Quem é Fernando Conceição

Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação
É doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP) e possui graduação em Comunicação Social por Reprodução
Fernando Conceição e Célia Sacramento, candidata a vice-reitora por Divulgação
Ambos se candidataram em 2022, mas não receberam votos para ingressar na lista tríplice por Divulgação
Fernando Conceição é biógrafo autorizado de Milton santos por Acervo Pessoal
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Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação

Quem é Salete Maria

Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção
Possui pesquisa sobre o assédio moral na Ufba por Reproudção
especialização em Gestão de Pessoas (Ufba), Possui mestrado em Direito (UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos (Ufba) e Pós-doutorado em Direito com enfoque de gênero (Unam) por Divulgação
Os professores Salete Maria e Menandro Ramos por Reproudção
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Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção

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