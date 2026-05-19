Eleição da Ufba: descubra se você está apto para votar na escolha da Reitoria

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Maysa Polcri
Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:30
A Comissão Eleitoral da Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou a lista de eleitores aptos a votar nas eleições para a Reitoria da universidade no quadriênio 2026-2030. A relação foi organizada por unidade e segmento da comunidade universitária, conforme prevê o regulamento.
Estão aptos a votar servidores docentes e técnico-administrativos efetivos e em exercício, além de estudantes com matrícula ativa em cursos regulares de graduação e pós-graduação. Confira aqui as listas com os nomes dos eleitores que estão aptos. A Ufba é a primeira universidade federal a regulamentar eleição direta à reitoria após a sanção da Lei nº 15.367/2026.
O texto também estabelece restrições. Não poderão participar da votação servidores cedidos para outros órgãos, afastados fora das hipóteses de efetivo exercício, estudantes ouvintes, alunos com matrícula especial e participantes de convênios específicos.
De acordo com a comissão, entidades representativas, chapas inscritas e eleitores poderão solicitar ajustes nas listas em até 24 horas após a publicação. Os pedidos devem ser feitos por meio de formulário disponível no site oficial da Comissão Eleitoral e precisam apresentar justificativa.
A votação para escolha do novo reitor e vice-reitor da Ufba acontece na quarta (20) e quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Participam da disputa Penildon Filho (atual vice-reitor da Ufba), João Carlos Salles (ex-reitor da instituição), Fernando Conceição (professor da Faculdade de Comunicação) e Salete Maria (professora da Escola de Administração).
Na semana passada, a Justiça Federal determinou que a universidade proíba a prática de boca de urna e qualquer tipo de abordagem eleitoral direta a eleitores em toda a extensão do campus universitário durante os dias de votação.
Quem é Penildon Silva Filho
Quem é João Carlos Salles
Quem é Fernando Conceição
Quem é Salete Maria