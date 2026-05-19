EDUCAÇÃO

Eleição da Ufba: descubra se você está apto para votar na escolha da Reitoria

Novo reitor ou reitora será conhecido nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:30

Conheça os candidatos à Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A Comissão Eleitoral da Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou a lista de eleitores aptos a votar nas eleições para a Reitoria da universidade no quadriênio 2026-2030. A relação foi organizada por unidade e segmento da comunidade universitária, conforme prevê o regulamento.

Estão aptos a votar servidores docentes e técnico-administrativos efetivos e em exercício, além de estudantes com matrícula ativa em cursos regulares de graduação e pós-graduação. Confira aqui as listas com os nomes dos eleitores que estão aptos. A Ufba é a primeira universidade federal a regulamentar eleição direta à reitoria após a sanção da Lei nº 15.367/2026.

O texto também estabelece restrições. Não poderão participar da votação servidores cedidos para outros órgãos, afastados fora das hipóteses de efetivo exercício, estudantes ouvintes, alunos com matrícula especial e participantes de convênios específicos.

De acordo com a comissão, entidades representativas, chapas inscritas e eleitores poderão solicitar ajustes nas listas em até 24 horas após a publicação. Os pedidos devem ser feitos por meio de formulário disponível no site oficial da Comissão Eleitoral e precisam apresentar justificativa.

Eleição

A votação para escolha do novo reitor e vice-reitor da Ufba acontece na quarta (20) e quinta-feira (21), com resultado a ser divulgado na sexta-feira (22). Participam da disputa Penildon Filho (atual vice-reitor da Ufba), João Carlos Salles (ex-reitor da instituição), Fernando Conceição (professor da Faculdade de Comunicação) e Salete Maria (professora da Escola de Administração).

Na semana passada, a Justiça Federal determinou que a universidade proíba a prática de boca de urna e qualquer tipo de abordagem eleitoral direta a eleitores em toda a extensão do campus universitário durante os dias de votação.

Conheça os candidatos

Quem é Penildon Silva Filho 1 de 6

Quem é João Carlos Salles 1 de 5

Quem é Fernando Conceição 1 de 5