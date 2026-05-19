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Metrô Bahia abre 40 vagas de emprego para nível médio; veja como se candidatar

Metade das oportunidades é destinada exclusivamente para mulheres

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:06

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia está com 40 vagas abertas para o cargo de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). Do total de oportunidades, 20 são afirmativas para mulheres. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio.

Os profissionais contratados irão atuar no atendimento aos passageiros nas estações, prestando orientações sobre os serviços do sistema metroviário, organizando o fluxo de acesso de usuários e auxiliando na segurança patrimonial e física de clientes e colaboradores.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução
Clique na aba 'Contato' por Divulgação/ CCR
Depois, na área 'Trabalhe Conosco' por Divulgação
Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa por Ulisses Dumas
Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida. por Divulgação CCR Metrô Bahia
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Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução

Entre as atribuições da função também estão o monitoramento das áreas operacionais e a emissão de avisos ao público.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão apresentar bom condicionamento físico, já que o processo seletivo contará com Teste de Aptidão Física (TAF).

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, previdência privada, licença maternidade e paternidade estendidas, auxílio-creche, acesso ao Wellhub, day off de aniversário e participação nos lucros e resultados (PLR).

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site Metrô Bahia, clicar na aba “Contato” e, em seguida, em “Trabalhe Conosco”. O candidato será redirecionado para a plataforma externa de seleção, onde poderá realizar o cadastro e enviar a candidatura.

Tags:

Emprego

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