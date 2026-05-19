OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre 40 vagas de emprego para nível médio; veja como se candidatar

Metade das oportunidades é destinada exclusivamente para mulheres

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:06

Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia está com 40 vagas abertas para o cargo de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). Do total de oportunidades, 20 são afirmativas para mulheres. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio.

Os profissionais contratados irão atuar no atendimento aos passageiros nas estações, prestando orientações sobre os serviços do sistema metroviário, organizando o fluxo de acesso de usuários e auxiliando na segurança patrimonial e física de clientes e colaboradores.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia 1 de 5

Entre as atribuições da função também estão o monitoramento das áreas operacionais e a emissão de avisos ao público.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão apresentar bom condicionamento físico, já que o processo seletivo contará com Teste de Aptidão Física (TAF).

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, previdência privada, licença maternidade e paternidade estendidas, auxílio-creche, acesso ao Wellhub, day off de aniversário e participação nos lucros e resultados (PLR).