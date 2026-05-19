BAHIA

Homem que matou suposto amante da esposa enviou vídeo do crime a colega de trabalho

investigação aponta que suspeito agiu após desconfiar de envolvimento da vítima com sua companheira

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:23

Paulo Henrique foi morto por Robson Crédito: Reprodução

O jovem Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva, de 26 anos, foi morto de forma brutal dentro do apartamento onde morava, na cidade de Valente, interior da Bahia. Segundo a polícia, ele recebeu um golpe conhecido como “mata-leão”, foi estrangulado com o cabo de um carregador de celular e teve o corpo incendiado.

O principal suspeito do crime é Robson de Araújo Silva, preso em flagrante no domingo (17). De acordo com informações de policiais, a motivação do assassinato teria sido ciúmes, já que Robson teria desconfiado que Paulo Henrique seria amante da sua companheira.

Ainda segundo as investigações do caso, o suspeito tentou inicialmente encobrir o homicídio ao simular que a morte teria sido causada por um incêndio acidental. No entanto, a versão começou a ruir depois que Robson confessou o crime a um colega de trabalho.

Paulo Henrique foi morto por Robson 1 de 3

Além disso, ele teria enviado para o homem um vídeo que mostraria a execução da vítima. O assassinato aconteceu no sábado (16). Robson foi localizado na cidade de Riachão do Jacuípe e levado para a Delegacia Territorial da cidade e autuado por homicídio qualificado.