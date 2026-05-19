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Homem que matou suposto amante da esposa enviou vídeo do crime a colega de trabalho

investigação aponta que suspeito agiu após desconfiar de envolvimento da vítima com sua companheira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:23

Paulo Henrique foi morto por Robson
Paulo Henrique foi morto por Robson Crédito: Reprodução

O jovem Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva, de 26 anos, foi morto de forma brutal dentro do apartamento onde morava, na cidade de Valente, interior da Bahia. Segundo a polícia, ele recebeu um golpe conhecido como “mata-leão”, foi estrangulado com o cabo de um carregador de celular e teve o corpo incendiado.

O principal suspeito do crime é Robson de Araújo Silva, preso em flagrante no domingo (17). De acordo com informações de policiais, a motivação do assassinato teria sido ciúmes, já que Robson teria desconfiado que Paulo Henrique seria amante da sua companheira. 

Ainda segundo as investigações do caso, o suspeito tentou inicialmente encobrir o homicídio ao simular que a morte teria sido causada por um incêndio acidental. No entanto, a versão começou a ruir depois que Robson confessou o crime a um colega de trabalho.

Paulo Henrique foi morto por Robson

Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva por Reprodução
Robson de Araújo Silva por Reprodução
Paulo Henrique foi morto por Robson por Reprodução
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Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva por Reprodução

Além disso, ele teria enviado para o homem um vídeo que mostraria a execução da vítima. O assassinato aconteceu no sábado (16). Robson foi localizado na cidade de Riachão do Jacuípe e levado para a Delegacia Territorial da cidade e autuado por homicídio qualificado.

Depois da prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia dele foi marcada para esta terça-feira (19), às 12h30.

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Tags:

Paulo Henrique Robson Araújo Suposto Amante Morto Enforcado

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