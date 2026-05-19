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Menos de 14 °C: cidade do oeste baiano é a mais fria do Nordeste

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00

Correntina Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, marcou 13,8 °C nesta segunda-feira (18).

Correntina 1 de 12

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 14,6 °C e Barreiras, no oeste, com 15,3 °C.

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