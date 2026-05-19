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Dezesseis apostas baianas têm 14 acertos na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:46

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dezesseis apostas da Bahia acertaram 14 números no concurso 3688 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (18), e faturaram R$ 2.181,67 cada. A exceção foi uma aposta de Porto Seguro, com 16 dezenas, que levou R$ 4.363,34. A maioria das apostas vencedoras saiu de Salvador.

Os apostadores são das cidades de Brejões (1), Candeias (1), Conceição da Feira (1), Ilhéus (1), Itaberaba (1), Itabuna (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Porto Seguro (1), Salvador (5), Tucano (2) e Várzea do Poço (1).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ninguém acertou as 15 dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou em R$ 5 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24 e 25.

Tags:

Lotofacil

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