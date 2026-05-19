LOTERIA

Dezesseis apostas baianas têm 14 acertos na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:46

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dezesseis apostas da Bahia acertaram 14 números no concurso 3688 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (18), e faturaram R$ 2.181,67 cada. A exceção foi uma aposta de Porto Seguro, com 16 dezenas, que levou R$ 4.363,34. A maioria das apostas vencedoras saiu de Salvador.

Os apostadores são das cidades de Brejões (1), Candeias (1), Conceição da Feira (1), Ilhéus (1), Itaberaba (1), Itabuna (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Porto Seguro (1), Salvador (5), Tucano (2) e Várzea do Poço (1).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Ninguém acertou as 15 dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou em R$ 5 milhões para o próximo concurso.