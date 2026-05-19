Briga entre idoso com chave de fenda e rodoviário trava trânsito em avenida de Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:49
Uma discussão no trânsito terminou em tumulto e congestionamento na tarde desta segunda-feira (18), na Avenida Heitor Dias, na região da Baixa de Quintas, em Salvador. Um taxista idoso chamou a atenção de quem passava ao descer do veículo com uma chave de fenda durante uma briga com um rodoviário.
Segundo relatos de testemunhas, o motorista do táxi ficou revoltado após afirmar que teria sido “fechado” por um ônibus que trafegava pela avenida. Irritado, o homem saiu do carro carregando a ferramenta e foi em direção ao coletivo para tirar satisfação com o motorista.
Idoso e rodoviário discutiram no trânsito
Vídeos gravados por motoristas mostram o trânsito completamente parado nos dois sentidos da via, enquanto curiosos observavam a confusão e buzinas tomavam conta da avenida.
O tumulto provocou lentidão e transtornos para quem passava pela região no fim da tarde. Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas.