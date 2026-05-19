BAIXA DE QUINTAS

Briga entre idoso com chave de fenda e rodoviário trava trânsito em avenida de Salvador

Taxista teria se irritado após afirmar que foi fechado por um ônibus

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:49

Idoso e rodoviário discutiram no trânsito Crédito: Reprodução

Uma discussão no trânsito terminou em tumulto e congestionamento na tarde desta segunda-feira (18), na Avenida Heitor Dias, na região da Baixa de Quintas, em Salvador. Um taxista idoso chamou a atenção de quem passava ao descer do veículo com uma chave de fenda durante uma briga com um rodoviário.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista do táxi ficou revoltado após afirmar que teria sido “fechado” por um ônibus que trafegava pela avenida. Irritado, o homem saiu do carro carregando a ferramenta e foi em direção ao coletivo para tirar satisfação com o motorista.

Idoso e rodoviário discutiram no trânsito 1 de 4

Vídeos gravados por motoristas mostram o trânsito completamente parado nos dois sentidos da via, enquanto curiosos observavam a confusão e buzinas tomavam conta da avenida.