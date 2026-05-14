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Debate entre candidatos à Reitoria da Ufba tem acusações, críticas ao processo eleitoral e propostas

Primeiro debate foi realizado nesta quinta-feira (14), no Salão Nobre da Reitoria

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:47

Debate foi transmitido ao vivo pela TV Ufba
Debate foi transmitido ao vivo pela TV Ufba Crédito: Reprodução

O primeiro debate oficial entre os candidatos à Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi realizado nesta quinta-feira (14), no Salão Nobre da Reitoria, no bairro do Canela, em Salvador. Ao longo de quase duas horas e meia, os quatro professores que concorrem ao cargo apresentaram propostas e debateram temas prioritários da instituição. Muitas vezes, a cordialidade foi deixada de lado para acusações e críticas ao processo eleitoral. 

A eleição deste ano será marcada pelo inédito voto direto, sem lista tríplice, conforme a Lei nº 15.367/2026. A votação acontecerá entre os dias 20 e 21 de maio, com resultado a ser divulgado no dia 22. Além do debate desta quinta-feira (14), um segundo encontro está marcado para a próxima segunda-feira (18), das 18h30 às 21h30, no auditório da Faculdade de Arquitetura, na Federação.

Um sorteio para definir a ordem das falas foi realizado antes do início do debate, que foi dividido em quatro blocos. No primeiro, cada um dos candidatos teve tempo máximo de cinco minutos para apresentar suas propostas. No segundo, os candidatos fizeram perguntas entre si, sendo uma para cada, com tréplica. O terceiro bloco foi formado por respostas às três perguntas feitas por alunos, professores e técnicos, sendo uma de cada. No quarto e último bloco, os candidatos puderam fazer as suas considerações finais, com tempo de até três minutos. 

Participaram do encontro os candidatos Penildon Filho (atual vice-reitor da Ufba), João Carlos Salles (ex-reitor), Fernando Conceição (professor da Faculdade de Comunicação) e Salete Maria (professora da Escola de Administração). O debate foi transmitido ao vivo pela TV Ufba, no YouTube. 

Acusações 

A ordem sorteada para que cada um fizesse as suas considerações iniciais foi: João Carlos Salles, Penildon Silva, Salete Maria e Fernando Conceição. Entre os principais assuntos debatidos estiveram a ampliação do orçamento da Ufba, bolsas de permanência, questões de patrimônio, assédio moral, entre outros. 

Ainda no primeiro bloco, o clima ficou tenso quando o candidato Fernando Conceição criticou a postura de João Carlos Salles e Penildon Silva, que eram aliados durante a gestão do ex-reitor. "Penildon Silva ostenta o designativo 'Filho' em seu nome. Isso já nos diz muito sobre sua origem de rebelde sem causa. Tão sem causa que finge, ao lado do seu criador aqui presente, estar em disputa e ser diferente do mesmo [...]", disse. Em certo momento, o professor chamou os adversários de "canalhas" e "hipócritas". 

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba

Penildon Silva Filho por Paula Froes
João Carlos Salles por Divulgação
Fernando Conceição por Acervo Pessoal
Salete Maria (esquerda)  por Reprodução
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Penildon Silva Filho por Paula Froes

Penildon Silva Filho pediu direito de resposta e se defendeu das acusações. "Nós não estamos aqui para nos atacar. Quando eu faço críticas ao modelo de gestão, não faço às pessoas [...] Acho que nós devemos manter o debate na civilidade e ser um exemplo para a sociedade", falou. O candidato também lembrou que foi aluno de Fernando Conceição, na Faculdade de Comunicação da Ufba.

Após a fala, Conceição chegou a dizer que Penildon foi um "aluno relapso" e que demorou "dez anos" para se formar. Ele continuou defendendo que as candidaturas dos adversários são semelhantes e que ambos já integraram a gestão da Ufba sem, no entanto, resolver os problemas da universidade. 

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Ao longo do segundo bloco, João Carlos Salles perguntou a Penildon Filho sobre duas propostas para fortalecer a pós-graduação. "Temos que ter uma formação doutoral que não prepare apenas para a carreira acadêmica, mas também para o trabalho em equipe, trabalho no mundo corporativo, governamental e dos movimentos sociais", respondeu. Depois, Penildon perguntou a Salete Maria sobre assédio, tema central na candidatura da professora. 

Ela ressaltou que foi vítima de perseguição dentro da universidade e disse que a gestão atual não contribui para a resolução de casos que chegam à Ouvidoria. "Muitas vezes, a instituição usa a Procuradora Federal para defender assediadores ao invés de amparar [as vítimas]", destacou. Seguindo a ordem do sorteio, a professora perguntou para Fernando Conceição como ele se sentiu ao não ser convidado para um evento em celebração ao centenário de Milton Santos na universidade. O professor é biógrafo autorizado do geógrafo. 

Conceição disse que o "epistemicídio" é feito cotidianamente na universidade. Trata-se do processo inferiorização e destruição de formas de conhecimento e saberes de povos colonizados ou marginalizados. Ao direcionar uma pergunta para João Carlos Salles, Fernando Conceição questionou sobre as diferenças entre a chapa do ex-reitor e a de Penildon Silva, que foi pró-reitor de Graduação durante a gestão de Salles. 

"Há diferenças de projetos, sim. Somos de grupos diferentes. Fomos da mesma gestão e sou grato ao professor pelo trabalho que fez, mas o professor sabe que nunca discutimos nenhum contrato. Evidentemente, não é assim que as coisas funcionam. É importante que a gente afirme a questão da transparência [de recursos na Ufba]", respondeu Salles. 

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Perguntas das categorias

O terceiro bloco foi marcado por perguntas de três categorias: alunos, técnicos administrativos e professores. Cada candidato respondeu a cada uma delas em até três minutos. A primeira foi sobre a crise institucional e a falta de diálogo entre as diretorias da Ufba e a segunda foi sobre arcabouço fiscal e piso da Educação. A última pergunta sorteada foi a que causou mais polêmica durante o debate e provocou animosidade na plateia. Foi questionado se os candidatos se comprometem a respeitar o resultado das eleições. 

João Carlos Salles e Penildon Filho responderam de forma semelhante. Apontaram, cada um deles, problemas no processo eleitoral, como o fato do voto não ser online, mas se comprometeram a respeitar o resultado. Já a professora Salete Maria disse que a pergunta seria "capciosa" e defendeu que processos judiciais contra o resultado podem ser uma forma de combater desigualdades no processo eleitoral. Fernando Conceição, em seguida, concordou em parte com o que foi dito pela docente. 

Após as falas, cada candidato fez as duas considerações finais. De acordo com a Comissão Eleitoral, vinculada ao Conselho Universitário (Consuni), os debates têm como objetivo promover o diálogo público sobre as propostas apresentadas pelas candidaturas, além de ampliar o esclarecimento da comunidade universitária sobre o processo eleitoral.

Conheça os candidatos

Quem é Penildon Silva Filho

Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação
É graduado em Comunicação Social pela Ufba, tendo completado mestrado e doutorado em Educação por Divulgação
Foi diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, e secretário de Comunicação de Vitória da Conquista (BA) por Divulgação
Também foi pró-reitor de graduação da Ufba durante a gestão de João Carlos Salles por Paula Froes
Antes aliado, Penildon vai disputar com João Carlos Salles (centro), que tem apoio do atual reitor, Paulo Miguez (esquerda) por Paula Froes
Penildon Silva Filho e a professora Bárbara Coelho, candidata a vice por Divulgação
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Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação

Quem é João Carlos Salles

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É membro titular da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia por Divulgação
Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), entre 2019 e 2020.  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
A posse do atual reitor Paulo Miguez, com João Carlos Salles (no centro) e Penildon Silva Filho (de azul), que é vice-reitor e candidato a reitor por Paula Froes
João Carlos Salles e a candidata a vice, Jamile Borges por Divulgação/Marcos Musse
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Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO

Quem é Fernando Conceição

Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação
É doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP) e possui graduação em Comunicação Social por Reprodução
Fernando Conceição e Célia Sacramento, candidata a vice-reitora por Divulgação
Ambos se candidataram em 2022, mas não receberam votos para ingressar na lista tríplice por Divulgação
Fernando Conceição é biógrafo autorizado de Milton santos por Acervo Pessoal
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Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação

Quem é Salete Maria

Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção
Possui pesquisa sobre o assédio moral na Ufba por Reproudção
especialização em Gestão de Pessoas (Ufba), Possui mestrado em Direito (UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos (Ufba) e Pós-doutorado em Direito com enfoque de gênero (Unam) por Divulgação
Os professores Salete Maria e Menandro Ramos por Reproudção
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Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção

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