ECONOMIA

Salvador envia comitiva a Portugal para buscar novos mercados e melhorias na infraestrutura portuária

Missão Empresarial discute os principais gargalos do setor

Gil Santos

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:47

Comitiva durante a visita técnica Crédito: Divulgação

Uma comitiva da Prefeitura de Salvador está na Europa participando da Missão Portuária Empresarial Bahia-Portugal 2026. O grupo está buscando novos mercados e investimentos de grande porte para o setor portuário e logístico da capital baiana. O objetivo é conectar a cidade a empresas que importam e exportam produtos, e entender as soluções de infraestrutura. O encontro tem quatro dias de duração e será encerrado nesta sexta-feira (15).

Foram enviados representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e da Secretaria do Mar (Semar). Eles estão visitando terminais portugueses com características distintas e analisando a dinâmica da relação porto-cidade. A visita técnica observa in loco a operação dos terminais; acompanha um seminário portuário sobre o Acordo Mercosul-União Europeia e os desafios da logística global; e participa de sessões de networking focadas em encontros de negócios com investidores europeus.

Segundo a prefeitura, o objetivo é buscar referências sobre como integrar as áreas urbanas aos portos, superar desafios de expansão, modernizar a infraestrutura retroportuária de Salvador e consolidar a capital baiana como um grande entreposto logístico. A titular da Semdec, Mila Paes, aponta a necessidade de ampliar a visibilidade internacional do município.

“A importância desta missão é fortalecer o posicionamento de Salvador como uma cidade portuária estratégica, não só para a Bahia, mas também para o Brasil e o mundo. A Semdec tem o papel de promover esse destino, mostrando a potência da Baía de Todos-os-Santos e a nossa indiscutível capacidade logística e portuária para atrair novos investimentos e gerar emprego e renda para a população”, disse a secretária, em nota.

Um dos objetivos é pensar estratégias para ampliar o escoamento da produção e a melhoria do ambiente de negócios. A secretária do Mar de Salvador, Maria Eduarda Lomanto, afirmou que a participação da capital baiana na missão internacional reforça o posicionamento estratégico da cidade na economia azul e amplia as possibilidades de cooperação internacional nos setores marítimo e portuário.

“A economia do mar se consolida cada vez mais como uma nova matriz de desenvolvimento econômico e social para Salvador. Temos muitos desafios, mas também oportunidades extraordinárias. A Baía de Todos-os-Santos nos oferece um potencial único para impulsionar negócios, turismo náutico, inovação, qualificação profissional e integração logística”, contou Lomanto, em nota.