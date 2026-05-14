CRIME

Homem é executado próximo à entrada de escolas em Salvador

Caso é investigado pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:04

Crime foi registrado no Pau Miúdo, em Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem foi executado a tiros no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi formalmente identificada.

O homem foi alvo de um ataque na Rua Professor Soeiro, onde estão localizadas a Escola Estadual Professora Candolina e a Escola Municipal São Judas Tadeu, além de uma Unidade Básica de Saúde.

Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados para a ocorrência e localizaram o corpo. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado.