CRIME

Quatro suspeitos são alvos de operação contra roubos de cargas na BR-101

Operação foi realizada nesta quinta-feira (14) na Bahia e no Espírito Santo

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:27

Operação foi realizada em diferentes cidades da Bahia Crédito: Divulgação

Uma operação contra roubos e furtos de cargas na BR-101 foi realizada nesta quinta-feira (14) na Bahia e no Espírito Santo. Três suspeitos tiveram os mandados de prisão cumpridos no sistema prisional, e um homem, de 48 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A ação policial foi realizada simultaneamente nas cidades de Ibirapitanga, Ubaitaba, Aurelino Leal, Gandu, Camamu e Valença, na Bahia, além de Linhares, no Espírito Santo. Quatro veículos foram apreendidos, sendo um deles com restrição de roubo. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga (DT/Ibirapitanga), apontam que o grupo atuava em roubos de cargas na região sul da Bahia, utilizando armas de fogo.

Operação contra roubos de cargas na BR-101 1 de 7

O trabalho investigativo também identificou a participação de pessoas responsáveis pela intermediação e comercialização dos produtos roubados, além da atuação em esquema de receptação qualificada. A polícia acredita que o grupo tenha ligação com organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas.

Entre os materiais apreendidos estão um rifle calibre .22, duas pistolas calibre 9 mm, um revólver calibre .32, munições de diversos calibres, rádios comunicadores, notebook, aparelhos celulares, eletrônicos, roupas, perfumes, máquina de cartão, balança digital, simulacros de arma de fogo, além de porções de maconha e crack.